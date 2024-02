Valmadrera, incontro con il dottor Schiavo, medico del Pronto Soccorso

Il Dott. Gianpaolo Schiavo è Dirigente e medico di primo livello presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni di Lecco

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera organizza il sesto incontro della rassegna UNI3, Università della Terza Età. L’appuntamento si intitola “Emergenza sanitaria in ospedale e sul territorio” ed è a cura del Dott. Gianpaolo Schiavo.

L’incontro si terrà mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 15 presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Il Dott. Gianpaolo Schiavo è Dirigente e medico di primo livello presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni di Lecco ed è anche operatore medico territoriale che agisce nel primo soccorso del 112 e presta la sua opera di medico nella Squadra di Soccorso Alpino.

In questo incontro UNI3 esporrà le caratteristiche e le attuali problematiche della gestione sanitaria in ospedale sul territorio. Un’occasione per fare chiarezza sugli aspetti della sanità di cui recentemente si parla molto sulla stampa e di cui tutta la popolazione è direttamente interessata.

Il successivo incontro sarà mercoledì 20 marzo con ospite Don Marco Bove che in occasione della vicina Pasqua parlerà di “La risurrezione di Cristo, mito o realtà“.