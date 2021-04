“Superate le problematiche legate alla disponibilità di banda per la didattica a distanza”

Conclusa la prima fase del progetto per realizzare una rete che unisca tutti i plessi scolastici

VALMADRERA – Dal 31 marzo la scuola secondaria L. B. Vassena è connessa tramite fibra Gbe 300 (ftth 300 Gb simmetrici). Questo risultato è la conclusione della prima fase del progetto sviluppato dagli uffici comunali in collaborazione con l’Istituto Comprensivo per realizzare una rete wan che unisca tutti i plessi scolastici (rete dati e fonia) collegata a internet tramite un’unica connessione ad alta velocità in fibra altamente affidabile.

Il progetto si è sviluppato nelle seguenti fasi:

gli uffici comunali, tramite partecipazione al bando Gal 4 Parchi, hanno ottenuto il finanziamento e poi hanno proceduto ad acquisire direttamente tutti gli apparati attivi necessari per il completo rifacimento delle reti lan dei plessi scolastici L.B. Vassena e Leopardi;

una volta in possesso di tutte le apparecchiature i tecnici comunali hanno svolto in autonomia tutte le attività sistemistiche installando e configurando tutti i nuovi apparati e mettendoli in esercizio. Durante queste attività è stato effettuato anche un completo redesign della rete per adeguarla alle esigenze presenti e future;

nel frattempo, durante l’ultimo bimestre 2020, gli uffici comunali hanno appaltato a Telecom Italia la fornitura di una linea in fibra ottica Ftth 300 Gb presso l’istituto L.B. Vassena;

Telecom Italia ha concluso la fornitura della nuova connettività in data 30 marzo.

“Con l’accensione di questa nuova linea in fibra vengono definitivamente superate le problematiche legate alla disponibilità di banda per la didattica a distanza e la navigazione presso l’istituto L.B. Vassena – ha detto il sindaco Antonio Rusconi -. La seconda fase del progetto prevede, durante il mese di aprile, la realizzazione di un ponte radio (appalto già affidato da parte del’Istituto Comprensivo) per mettere in collegamento la rete lan scuola Leopardi con l’Istituto Comprensivo. Ciò permetterà di utilizzare la stessa connettività in fibra garantendo quindi anche ai docenti della scuola primaria una banda adeguata a tutte le esigenze. Entro aprile poi verrà attivata anche una nuova rete wifi, realizzata sempre dagli uffici comunali, presso la scuola secondaria”.

Successivamente la terza fase del progetto prevede in base alle necessità della scuola: