Valmadrera. Parco via Leopardi, presentato il secondo lotto

I lavori prenderanno il via in autunno

Arredi e piante in collaborazione con la scuola di Minoprio

VALMADRERA – Presentato ieri mattina, mercoledì, il secondo lotto del parco di Via Leopardi a Valmadrera. Interventi già finanziati, che cominceranno in autunno, a conclusione dell’attuale prima fase dei lavori.

A collaborare agli arredi e soprattutto nella scelta delle piante la scuola di Minoprio. Raccolte risorse per regalare alcune piante anche dalla Dott.sa Marina Anghileri e dai suoi coetanei valmadreresi classe 1960. Commovente il collegamento direttamente dall’Etiopia, dove Martina si trova dopo le esperienze in Mozambico, e in cui resterà per un anno come pediatra con il CUAMM.

Il sindaco Antonio Rusconi ha evidenziato come questo parco di 20.000 mq molto vasto deve diventare un’opportunità per tutti, per giovani e meno giovani per uno spazio libero verde.