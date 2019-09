Dopo tre anni la dirigente scolastica Perego lascia Valmadrera

I saluti in Comune con tutta la Giunta

VALMADRERA – Il Sindaco Antonio Rusconi e tutta la Giunta al completo con la responsabile del settore istruzione Katia Cesana hanno voluto ricevere per un sentito ringraziamento la dirigente scolastica Stefania Perego, per tre anni alla guida dell ‘Istituto Comprensivo di Valmadrera.

Nel suo intervento il sindaco ha ricordato una collaborazione preziosa e senza clamore, la capacità di coordinare i diversi plessi e le varie iniziative, la visita delle classi Quinte della primaria al Quirinale con il ricevimento del Presidente Sergio Mattarella.

La dirigente Perego ha affermato di aver lasciato un pezzo di cuore a Valmadrera: “Questi tre anni sono passati velocemente in modo semplice e costruttivo, vorrei ringraziare l’amministrazione per il rapporto fattivo di collaborazione e gli insegnanti per la fiducia estrema che ha permesso di costruire tanto”.

Il momento di saluto si è concluso un breve brindisi di augurio di buon lavoro.