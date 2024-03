Valmadrera, terminati i lavori nei parcheggi in via S. Rocco

Ultimate le opere all’altezza dei numeri civici 39, 41, 43, 45, 47 e 49

VALMADRERA – Sono state ultimate le opere finalizzate alla sistemazione della pavimentazione del corsello di manovra all’interno dei parcheggi comunali lungo la Via S. Rocco all’altezza dei numeri civici 39, 41, 43, 45, 47 e 49.

“I lavori, terminati lo scorso venerdì 22 marzo, hanno permesso di ripristinare la corretta complanarità del piano viabilistico eliminando tutti i ribassamenti e cedimenti che nel corso degli anni si erano formati lungo il corsello di manovra – spiega Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera – Tali lavori, hanno permesso inoltre di ripristinare il corretto funzionamento delle griglie di raccolta delle acque meteoriche presenti nel parcheggio che permettono, in caso di pioggia, di smaltire le acque meteoriche evitando così pericolosi ristagni d’acqua nella pavimentazione”.

L’intervento ha visto la scarifica della pavimentazione esistente in masselli autobloccanti e relativo sottofondo; la formazione di un nuovo sottofondo stradale con ghiaietto debitamente costipato, compresa la sagomatura del terreno per dare le giuste pendenze; la rimozione delle griglie esistenti di raccolta delle acque meteoriche, con adattamento dei pozzetti alle nuove quote del piano viabile e relativo riposizionamento delle griglie precedentemente rimosse e la fornitura e posa di nuovi masselli autobloccanti quarzati sp. c. 6 di colore grigio, posati sul letto di ghiaietto 3/6, intasati con sabbia fine debitamente battuta.