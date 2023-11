Valmadrera. Videosorveglianza, attive le nuove telecamere nei parchi

I lavori di installazione sono terminati

Più sicuri il Parco di Rio Torto e San Francesco a San Dionigi

VALMADRERA – A seguito dell’ottenimento del cofinanziamento da parte di Regione Lombardia del progetto per “l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali per elevare la sicurezza urbana” il Comune di Valmadrera ha terminato i lavori e attivato i nuovi siti di videosorveglianza che interessano il centro sportivo/parco Rio Torto con il relativo posizionamento di corpi luce a LED per l’illuminazione dei percorsi all’interno del parco.

In particolare verranno istallate due telecamere e un punto luce all’accesso dei campi da tennis, presso il cancello carrabile per l’accesso parco Rio Torto, mentre cinque telecamere e tre punti luce verranno posizionate all’ingresso del percorso pedonale al laghetto e presso il campo sportivo e il nuovo campo sintetico da calcetto.

Tutte le telecamere sono collegate tra di loro con un cavo a fibra ottica che, oltre a collegare il nuovo impianto con le tre telecamere già precedentemente installate in corrispondenza del bar del centro sportivo, percorre tutta via Rio Torto sino a raggiungere l’incrocio tra via Roma e viale XXV Aprile andando a ricollegarsi con il tratto di fibra già realizzato a inizio 2023 passando da via Roma, piazza Monsignor Citterio fino a via Manzoni. E’ stata pertanto realizzata una prima importante dorsale che collega il centro sportivo/parco Rio Torto, il Municipio sino alla RSA Opera Pia Magistris.

E’ stata inoltre terminata l’istallazione di un sistema di videosorveglianza con illuminazione anche nel parco di Via San Francesco d’Assisi in Frazione San Dionigi con tre nuovi siti su tre pali con relativi corpi illuminanti a LED e un totale di sei nuove telecamere delle quali due in corrispondenza di ogni singolo accesso pedonale e ulteriori due per un ottima inquadratura della aree attrezzate/aree giochi.

“Il progetto illustrato – commenta il Sindaco Rusconi Antonio – permette un incremento della sicurezza sia per i numerosi frequentatori del parco/centro sportivo Rio Torto che per gli utilizzatori del parco attrezzato di Via San Francesco d’Assisi. E’ altresì importante evidenziare come a fronte di una lieve riduzione del costo complessivo del progetto (costo totale di € 91.648 dei quali € 73.319 finanziati da Regione Lombardia – 80% del progetto-) tale opera permetta il collegamento fisico di tutti i punti di registrazione con l’impiego di cavo di fibra ottica sino al Palazzo Municipale (rispetto al collegamento iniziale che terminava in corrispondenza dell’intersezione tra Via Roma e Via Gavazzi). Tale soluzione consente di sfruttare a pieno tutte le potenzialità delle telecamere riducendo i costi futuri di manutenzione. L’amministrazione comunale in questi anni ha manifestato il proprio interesse ai bandi riguardanti il tema della sicurezza aderendo a tutte le iniziative al fine di migliorare sia la percezione dei cittadini che di fornire al Comando di Polizia Locale che a tutte le Forze di Polizia statali utili strumenti per le attività di indagine”.

“Dall’anno 2016 – continua il sindaco – il Comune di Valmadrera unitamente ai Comuni di Malgrate e Oliveto Lario ha ottenuto diciassette finanziamenti–cofinanziamenti ministeriali e da parte di Regione Lombardia, per un totale di € 567.000, con i quali sono stati sviluppati altrettanti progetti di sicurezza che hanno determinato una miglior dotazione tecnologica del Comando con l’acquisto di veicoli di servizio, etilometri per la rilevazione della guida in stato di ebbrezza, strumentazioni per il contrasto della guida con veicoli privi di copertura assicurativa e un notevole sviluppo degli impianti di videosorveglianza in tutti e tre i territori comunali interessati dal servizio associato di Polizia Locale. Il completamento del progetto “Parchi sicuri” rappresenta un ulteriore miglioramento tecnologico pur non essendo l’ultimo intervento previsto per il corrente anno. A seguito della Delibera di Consiglio Comunale che prevedeva la convenzione tra la Provincia di Lecco e il Comune di Valmadrera per la “sperimentazione per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del littering su tratti di strade provinciali e strade comunali ad essere afferenti individuate come aree pilota” é in fase di completamento la realizzazione di un nuovo sito videosorvegliato in via Como in corrispondenza dei parcheggi pubblici nella zona industriale adiacenti la SS 639 che costeggiano il fiume Rio Torto. Inoltre è in fase di valutazione da parte della Prefettura la richiesta di finanziamento del progetto “Scuole sicure” che se approvato vedrà la sua realizzazione nel corso del primo semestre dell’anno 2024”.