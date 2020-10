Ballabio. 15 cittadini positivi al covid, 3 in quarantena ma nessuno è ricoverato

Il punto della situazione del sindaco Bussola

“Nessun allarmismo, ma non sottovalutiamo il rischio”

BALLABIO – La situazione epidemiologica è in costante peggioramento con un incremento esponenziale dei positivi negli ultimi 10 giorni in tutta Italia. Anche Ballabio non è esente da questo triste fenomeno che, seppur sotto controllo, non va minimizzato. Attualmente sono 15 i ballabiesi positivi al Covid-19 mentre 3 sono le persone in quarantena per contatto stretto.

“Non risultano ballabiesi ricoverati, due sono guariti negli ultimi giorni e molti altri sono in via di guarigione – dice il sindaco Giovanni Bruno Bussola – ma è importante non sottovalutare il rischio di un peggioramento della situazione, senza allarmismi ma con vigile attenzione. Nei giorni scorsi ho voluto riunire l’Unità di Crisi composta dal Sindaco, dal responsabile della Polizia Locale Giovanni Di Maria, dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Luca Ronzani, dal coordinatore della Protezione Civile Beppe Ruberto, e dal R.O.C. Pietro Rolandi: l’obiettivo è farsi trovare preparati e, ipotizzando il peggiore scenario possibile, si sono programmate tutte le possibili azioni da intraprendere.”