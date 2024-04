Ballabio. Due sabati di apertura straordinaria in Comune per le carte d’identità

L’Ufficio Anagrafe sarà aperto sabato 27 aprile e sabato 25 maggio

Il sindaco: “Agevoliamo i residenti che devono rinnovare il documento”

BALLABIO – L’Ufficio Anagrafe di Ballabio apre il sabato mattina nei giorni 27 aprile e 25 maggio al fine di agevolare i residenti ballabiesi nel rinnovo della Carta d’Identità Elettronica.

Per prenotare un appuntamento è possibile telefonare al 0341.530111 (interno 2), inviare una mail ad anagrafe@comune.ballabio.lc.it oppure inviando, semplicemente, un messaggio Whatsapp al numero dedicato 335.6834013

“Ringrazio vivamente la Responsabile del Servizio Demografico Laura Buzzoni e Giovanni Piazza per la loro disponibilità – dichiara il Sindaco Bussola – Questa iniziativa permetterà di agevolare il rinnovo delle carte d’identità per tanti ballabiesi, soprattutto in vista delle festività estive”.