Ballabio esempio di rinascita post Covid: “Grazie ai nostri bimbi”

Il comune protagonista nel dossier Anci ‘I sindaci, i comuni, la rinascita del paese’

Il sindaco Consonni: “Contro il Covid vittoria di tutta la comunità”

BALLABIO – Il Comune di Ballabio è entrato nel dossier intitolato “I Sindaci, i Comuni la rinascita del Paese”, pubblicato da Strategie Amministrative (rivista dell’Anci inviata ai sindaci e agli amministratori locali di tutta la Lombardia). “La più popolosa località della Valsassina diventa un esempio regionale della volontà e della capacità di ripartenza, grazie alla stretta collaborazione tra cittadini e amministrazione locale nell’affrontare assieme il comune nemico, la pandemia” ha commentato il sindaco Consonni.

L’evento è organizzato con il contributo economico e la collaborazione dell’amministrazione comunale ballabiese, dalla scuola dell’infanzia Pianeta Bimbi come commiato di fine anno per alunni e maestre. Una trentina di bambini, ciascuno accompagnato da un famigliare adulto e assistiti da una decina di insegnanti, hanno preso parte, con tutte le precauzioni sanitarie, ad uno spettacolo che si è svolto nella “zona palco” del parco Grignetta accuratamente sanificata dagli operatori comunali. Gli spettatori hanno applicato scrupolosamente il decalogo anti Covid-19 che il sindaco Alessandra Consonni ha compilato per loro di concerto con il responsabile della sicurezza del Comune, Fausto Crimella.

Sul palcoscenico una rappresentazione molto interessante, la recita “Il Sole di Pedro”, spettacolo di Carlo Decio e Isabella Bert Sambo, tratto dal libro omonimo di Enrico Merlino, portata a Ballabio. Un modo intelligente per presentare ai bambini le avversità della vita, come il Covid-19, attraverso il buonsenso di una chiocciolina che all’arrivo della tempesta consiglia a tutti di proteggersi e chiudersi in casa. L’evento si è concluso con la consegna dei diplomi e con il laboratorio “Disegna e crea la tua chiocciolina”.

“Ballabio riceve un nuovo importante riscontro su una rivista di particolare importanza per tutti gli amministratori locali – ha commentato il sindaco Alessandra Consonni -. Si rende merito alla buona volontà e al coraggio dei ballabiesi, che non sono stati piegati dalla paura della pandemia e hanno trovato nel Comune immediata disponibilità e collaborazione. Da circa una settimana Ballabio, dopo 40 casi e purtroppo 6 decessi, ha raggiunto il livello 0 di contagi e quarantene. Una vittoria di tutta la comunità che ci deve però indurre a non abbassare la guardia, ad essere sempre coraggiosi e vigili al tempo stesso, come hanno ben capito i nostri fantastici bambini”.