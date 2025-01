Ballabio. In arrivo 8 nuovi posti auto nel parcheggio di via Einaudi

Investimento di oltre 50mila euro esclusa la progettazione già sostenuta con il bilancio 2024

Il sindaco Bussola: “Questi nuovi parcheggi miglioreranno certamente la situazione in una zona ad alta densità abitativa”

BALLABIO – Quella dei parcheggi è una tematica molto sentita a Ballabio e la Giunta Comunale si appresta ad approvare la progettazione esecutiva per l’ampliamento del parcheggio di via Einaudi, predisposta dal Geom. Giulio Farina di Inverigo.

Il quadro economico delle opere, esclusa la progettazione già sostenuta con il bilancio dello scorso anno, ammonta complessivamente ad € 52.350,45: si tratta pertanto di un investimento significativo ma con una spesa relativamente contenuta rispetto ai benefici che se ne trarranno.

“Questi nuovi parcheggi miglioreranno certamente la situazione in una zona ad alta densità abitativa – dichiara il sindaco Bussola – che nel corso degli ultimi anni ha visto aumentare esponenzialmente il numero delle auto parcheggiate sul suolo pubblico. Continua quindi l’impegno dell’Amministrazione Comunale per portare a compimento i punti del programma elettorale: mitigare la problematica dei parcheggi era uno dei nostri obiettivi primari che intendiamo portare a compimento e siamo già al lavoro per intervenire anche in altre zone, tra cui Ballabio Superiore”.

A seguito di questa manutenzione straordinaria verranno creati ben 8 nuovi posti auto, con la predisposizione per un eventuale futuro allacciamento ad una colonnina di ricarica elettrica.

“Ringrazio il nostro tecnico comunale arch. Marcello Tommasi – conclude il Sindaco – per la perseveranza e costante impegno profuso al servizio del paese.