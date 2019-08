Ballabio. Nuovi giochi per i bimbi e manutenzioni al parco Grigna

Per gli anziani (ma non solo) spazio verde con le bocce

Per l’intervento sono stati stanziati 10 mila euro

BALLABIO – Primo intervento stagionale di manutenzione degli intrattenimenti per i bambini al parco Grignetta di Ballabio. Tutti i giochi sono stati rinnovati nelle parti che necessitavano lavori, ed altri ancora sono stati completamente sostituiti. Alla presenza del sindaco Alessandra Consonni e del vicesindaco Giovanni Bruno Bussola i tecnici della ditta incaricata hanno minuziosamente verificato lo stato dei giochi.

Per alcuni si è dimostrato sufficiente cambiare le parti usurate, mentre per altri due è stata necessaria l’intera sostituzione con nuovi giochi dello stesso tipo. Il tecnico ha anche rilevato la necessità di asportare un’altalena, per ragioni di sicurezza data l’usura del prodotto, che verrà sostituita con una fresca di fabbrica. In arrivo anche nuovi giochi che amplieranno la disponibilità del parco.

“Per nuovi giochi e la manutenzione – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Bussola – sono stati stanziati 10mila euro. Tutto questo si inserisce nel potenziamento dell’offerta ricreativa per bambini e ragazzi, attenzione particolarmente sentita dal sindaco Alessandra Consonni, che, tra l’altro, ha portato alla realizzazione della palestra di arrampicata (terminata e di imminente inaugurazione), dell’area ping pong, della precedente convenzione per l’attività sciistica, del wifi free nei parchi, del Cinema all’aperto che ha riscosso un grandissimo successo, senza contare tutte le iniziative organizzate dalla Biblioteca comunale”.

Ma non sono solo gli spazi e le attività per i più piccoli a impegnare l’amministrazione comunale. E’ all’orizzonte anche un’area di socializzazione per anziani, con relativo campo da bocce, in luogo che verrà reso noto a breve. “Anche in questo caso siamo riusciti a recuperare i fondi e a stanziarli per un’attività che fa parte del nostro programma – conclude Bussola -. Vorrei ricordare che il Comune già dispone di un centro anziani dove si svolgono diverse iniziative e, per quanto riguarda le bocce, si tratta di un gioco particolarmente gradito per fascia di età ma che può rivelarsi un ottimo momento di socializzazione per tutti”.