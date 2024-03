Ballabio premiato come comune virtuoso per la raccolta dei rifiuti

Il paese si classifica al primo posto tra i comuni della Valsassina per la raccolta differenziata

L’Amministrazione Comunale, insieme a Silea, promuove una conferenza per venerdì 12 aprile

BALLABIO – Il Comune di Ballabio è stato premiato da Silea (Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente) come comune virtuoso per la corretta raccolta differenziata, classificandosi al primo posto tra i comuni della Valsassina e ventesimo su tutta la Provincia di Lecco, con una percentuale di raccolta differenziata dell’84%, ben al di sopra della media provinciale pari al 78%.

“L’impegno e la vocazione ambientale già dimostrati nel passato dai cittadini ballabiesi, sono stati ancora una volta confermati e premiati da Silea attraverso il riconoscimento di 13.297 euro riferiti all’anno 2023 – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’Assessore all’Ambiente Tino Cereda – sono state diverse le iniziative dell’Amministrazione Comunale volte ad implementare l’adozione di comportamenti virtuosi sul tema raccolta rifiuti e intendiamo utilizzare questo premio per continuare il percorso di crescita intrapreso”.

Ballabio è tra i pochi comuni della Provincia ad avere un servizio di raccolta della carta e del sacco viola settimanale anziché quindicinale.

Nell’ultimo anno è stato installato un distributore automatico di sacchi rossi presso il parcheggio del Parco Grignetta e dal 2024 si è introdotta anche la distribuzione di sacchi viola microchippati gratuiti.

Presso il parcheggio di via E. Mattei, invece, è presente una Casetta Ecologica al servizio sia di villeggianti, senza limiti, sia dei residenti, con 5 ingressi annui senza bisogno di particolari autorizzazioni.

L’Amministrazione Comunale, insieme a Silea, intende parlare di queste ed altre tematiche relative all’ambiente in una conferenza pubblica che si terrà venerdì 12 aprile alle ore 20:30 presso la Sala Convegni del Parco Due Mani.