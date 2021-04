Nella sede della Comunità Montana il terzo e ultimo hub dei vaccini in provincia

Aprirà lunedì mattina, saranno predisposte tre linee di vaccinazione

BARZIO – La mappa dei centri vaccinali lecchesi per la cosiddetta ‘Fase 2’ andrà a completarsi lunedì mattina con l’apertura dell’ultimo ‘hub’ di vaccinazioni in provincia: si tratta del punto vaccini che sarà allestito a Barzio, presso alla Comunità Montana.

La struttura ospiterà tre linee vaccinali che in previsione dovrebbero riuscire a vaccinare ciascuna 114 pazienti al giorno, nelle 12 ore totali di apertura quotidiana. Vi opereranno i medici di famiglia e il personale dell’azienda ospedaliera, mentre il personale della protezione civile farà da supporto ai sanitari e per l’accoglienza delle persone.

Un piccolo centro, se confrontato al Palataurus e a quello di Cernusco (che a pieno regime potranno ospitare fino a 12 linee vaccinali ciascuno), ma utilissimo per i cittadini della Valsassina.

“Non possiamo che essere contenti della scelta fatta da ATS e Regione di aprire qui un hub di vaccinazione – sottolinea il presidente della Comunità Montana, Fabio Canepari – aver dato alla Valsassina un centro vaccini sul territorio significa facilitare gli spostamenti per i residenti dei nostri paesi, soprattutto per chi abita in alta Valle e nei comuni più lontani, come Premana, che non dovranno muoversi fino a Lecco oppure Erba per ricevere il vaccino”.

Si continuerà quindi sulla traccia già percorsa con il punto vaccini aperto nella prima fase per gli over 80 ad Introbio, mantenendo quindi un centro di prossimità per l’area valsassinese, ma non solo: vi afferiranno infatti anche cittadini di altre zone della provincia, del lago in particolare, che in fase di prenotazione erano stati ‘dirottati’ su Barzio perché, in quelle prime settimane, non vi era disponibilità di appuntamenti al Palataurus di Lecco. Un problema che ora sembra essere rientrato con l’incremento delle linee vaccinali nel palazzetto del capoluogo.

“I lavori di allestimento sono iniziati – spiega il presidente Canepari – e continueranno nel fine settimana in modo che lunedì sia tutto pronto”.