Caos bus sulla Ballabio-Resinelli, nuova viabilità per prevenire i disagi

Salita e discesa a fasce orarie per i pullman turistici nei giorni festivi e prefestivi fino al 30 settembre

“Evitare ingorghi e problemi alla circolazione senza compromettere l’esigenza di rifugi ed esercizi commerciali di accogliere turisti”

BALLABIO – E’ stata emessa un’ordinanza della Polizia Locale di Ballabio relativa alla viabilità lungo la tortuosa strada che da Ballabio sale ai Piani Resinelli. Un provvedimento che si è reso necessario dopo le difficoltà riscontrate nelle scorse settimane a causa dell’incrocio di bus turistici lungo la strada.

“Tale soluzione sperimentale, messa in campo dagli enti coinvolti per la gestione dei Piani Resinelli (Ballabio, Abbadia, Lecco, Mandello del Lario e la Comunità Montana del Lario), si propone di dare un’immediata risposta alle problematiche che hanno interessato la strada per la nota località turistica nelle ultime due settimane – ha fatto sapere il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola via social -. L’obiettivo è quello di perseguire un equilibrio tra l’esigenza di evitare ingorghi e problemi alla circolazione stradale e, nel contempo, l’esigenza di rifugi ed esercizi commerciali di accogliere turisti provenienti anche da lontano con autobus turistici”.

Nello specifico, l’ordinanza a firma del responsabile della Polizia Locale di Ballabio e in vigore da domani, 3 agosto, nei giorni prefestivi e festivi, prevede il divieto di transito agli autobus di categoria M3 turistici (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t) con le seguenti modalità:

dalle ore 6.00 alle ore 10.00 divieto di transito in discesa

dalle ore 10.00 alle ore 16.00 divieto di transito in entrambi i sensi di marcia

dalle ore 16.00 alle ore 21.00 divieto di transito in salita

L’ordinanza sarà in vigore dal giorno 3 agosto 2024 al giorno 30 settembre 2024 nei giorni prefestivi e festivi.

LEGGI QUI L’ORDINANZA