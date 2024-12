Casargo. Le festività natalizie continuano fino a gennaio

Eventi pensati per coinvolgere sia i residenti che i turisti

Tra tradizioni, musica, spettacoli e attività per bambini, il calendario offre tante opportunità per vivere la magia delle festività

CASARGO – E’ stato presentato un ricco calendario di eventi natalizi pensato sia per i residenti che per i numerosi turisti che hanno iniziato a riempire le seconde case in occasione delle festività. Gli appuntamenti sono stati organizzati dall’Amministrazione Comunale di Casargo in collaborazione con la Proloco, i Ragazzi del Falò e l’Associazione “Le Nostre Radici” di Indovero.

La notte della vigilia di Natale, come da tradizione, i ragazzi del Falò, dopo la Santa Messa di mezzanotte nella chiesa di San Bernardino, hanno dato vita al Falò con il tradizionale grido di “foga”. Un rito apotropaico, carico di simbolismo, che si rinnova ogni anno grazie all’impegno e alla passione di un gruppo di giovani del paese.

Domenica 29 dicembre, alle ore 20.45, presso la Chiesa Parrocchiale di San Bernardino a Casargo, si esibirà il coro gospel Sol Quair di Lecco. Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la locale Pro Loco, invita la comunità a salutare il 2024 con una serata di musica e spirito.

Il maestro Giuseppe Caccialanza dirigerà il coro, proponendo un ampio repertorio che spazierà dal gospel contemporaneo ai canti spiritual, dai brani più conosciuti a quelli moderni e rivisitati, per culminare con i canti natalizi. Al termine del concerto, la Pro Loco di Casargo accoglierà i partecipanti nella Sala Eventi per un rinfresco, brindando insieme all’anno appena trascorso e accogliendo il 2025 con speranza e gioia.

L’Associazione “Le Nostre Radici”, in collaborazione con la Biblioteca di Indovero e l’Azienda Agricola “Indovino”, organizza per lunedì 30 dicembre, alle ore 17, la tradizionale Fiaccolata dei Bambini. La partenza sarà dalla Chiesa di San Rocco a Narro, con arrivo presso la vigna di Indovero.

Le vie delle due incantevoli frazioni del Comune di Casargo saranno animate da zampognari e da suggestive presenze che accompagneranno i partecipanti lungo l’intero percorso. Un’occasione unica e magica, particolarmente pensata per i più piccoli, per salutare l’anno che sta per concludersi in un’atmosfera incantata.

“Per smaltire i bagordi dei festeggiamenti di San Silvestro, giovedì 2 gennaio, alle ore 14.30, gli Zampognari torneranno a Casargo per accompagnarci lungo le suggestive vie del paese, dove avremo l’opportunità di scoprire i numerosi presepi allestiti nelle diverse location. Un pomeriggio all’insegna della tradizione e della bellezza, per iniziare l’anno con un’atmosfera natalizia ancora viva nelle strade del paese” spiegano gli organizzatori.

Gli eventi delle festività proseguono con un altro appuntamento, ovvero per venerdì 3 gennaio, alle ore 20.45, presso la Sala Civica di Casargo, StendhArt Teatro presenterà lo spettacolo teatrale “Sonno”. Gli organizzatori descrivono l’opera come un affascinante viaggio onirico: “Ogni notte chiudiamo gli occhi, dimentichiamo ciò che ci circonda e ci immergiamo in un mondo di sogni, popolato da avventure amorose, emozioni intense, mostri, incidenti e colpi di scena. E poi… purtroppo, suona la sveglia”.

Infine, sabato 4 gennaio, alle ore 15, la Sala Civica del Comune di Casargo ospiterà laboratori creativi pensati per i più piccoli.