Cfpa Casargo, ecco il calendario degli Open Day

Le date: venerdì 17 e domenica 26 novembre e v enerdì 15 dicembre

Il presidente Silverij: “P artecipazione agli Open Day fondamentale per chiunque desideri iniziare gli studi nella nostra scuola “

CASARGO – L’attenzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo è rivolta al futuro. Anche quest’anno l’interesse per i futuri giovani studenti è dimostrata dal ricco calendario di open day che l’Istituto ha in programma per gli ultimi mesi del 2023.

Un’occasione da non perdere per genitori e ragazzi che dovranno scegliere il percorso di studio nel 2024. Una scelta che necessita di attenzione, tenendo conto di fattori quali le passioni personali, gli interessi, ma anche la qualità del servizio formativo di ciascun istituto. E in tal senso il CFPA può vantare un’altissima reputazione, oltre che la capacità di offrire una formazione di qualità pensata per accompagnare gli studenti verso l’assimilazione di quelle competenze pratiche e teoriche che oggi sono richieste dalle aziende del settore.

Un’occasione anche per il CFPA di Casargo, dunque, per dimostrare la propria capacità di istruire le future eccellenze dell’ambito alberghiero, agroalimentare e, novità di quest’anno accademico, operatore agricolo con specializzazione in allevamento e casaro. Un modo, anche, per conoscere direttamente i ragazzi e permettere loro di compiere una scelta consapevole per il proprio futuro.

Una serie di incontri che offriranno un’opportunità straordinaria per scoprire i corsi, i programmi, la scuola, le sue aule e laboratori, ma anche le numerose iniziative che contraddistinguono l’Istituto e i suoi studenti, che ogni anno si impegnano nel mantenere alto il livello della scuola partecipando a iniziative di carattere territoriale e nazionale ed estendendo le proprie conoscenze attraverso scambi formativi e progetti speciali. In tal senso è da citare lo scambio formativo con una scuola della regione Sicilia, che proprio questa settimana ospitata i ragazzi di classe quinta del CFPA, insieme al Direttore Marco Cimino.

Un calendario di open day da non perdere, quindi, che si terranno nelle seguenti date e orari:

Venerdì 17 novembre, dalle ore 14.30 alle 17.00

Domenica 26 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.30

Venerdì 15 dicembre, dalle ore 14.30 alle 17.00

Incontri che permetteranno agli studenti di scoprire l’indirizzo alberghiero con i suoi tre corsi di Cucina e preparazione pasti, Servizi di sala e bar e Servizi di promozione e accoglienza, l’indirizzo agroalimentare con il corso in Panificazione e pasticceria e, non da ultimo, il nuovo indirizzo di operatore agricolo con il corso in Gestione di allevamenti e casaro.

Marco Cimino, Direttore del CFPA di Casargo ha commentato così le tre giornate di open day: “Queste occasioni offrono una panoramica completa della nostra offerta formativa, della qualità del nostro corpo docente e della struttura. Gli open day sono un’opportunità per gli aspiranti studenti e le loro famiglie di esplorare il mondo dell’ospitalità, della ristorazione, del settore alberghiero e agroalimentare e scoprire le straordinarie opportunità di carriera che questi settori possono offrire”.