Cfpa Casargo. Gli studenti della classe quarta vincitori del concorso della Lilt

L’Istituto valsassinese si aggiudica un ulteriore riconoscimento a pochi giorni dalla vittoria ottenuta durante il concorso di RistorExpo

L’obiettivo del concorso è la salute, prevenzione e cibo sano

CASARGO – L’obiettivo del concorso di “Cibo Gusto e Salute: futuri chef a confronto per la prevenzione alimentare“, promosso dall’Associazione LILT di Lecco, è la Salute, prevenzione e cibo sano attraverso la diffusione di messaggi positivi tra ragazzi. Il concorso ha coinvolto 14 istituti alberghieri di alcune province lombarde tra cui Lecco, capofila del progetto.

Attraverso la preparazione di un menù composto da un antipasto, un primo piatto, un dolce e una bevanda, i partecipanti hanno ribadito quella che è la “mission” della Lilt, che appunto ruota attorno al concetto della prevenzione quotidiana. Uno stile di vita sano è l’ingrediente fondamentale della prevenzione oncologica. L’attenzione è stata posta in particolare sull’importanza di consumare alimenti sani. Gli studenti hanno elaborato un menù composto da ingredienti ricchi di proprietà benefiche, ideali per la prevenzione e il benessere della persona.

Vincitori del concorso per la provincia di Lecco sono stati gli alunni della classe quarta del Cfpa di Casargo, assististi dallo chef Luca Villa, il maître Rino Iannace, lo chef di pasticceria Pierpaolo Magni con il supporto del docente di Scienze e tecnologie alimentari Mattia Ferraroli.

L’Istituto valsassinese si aggiudica quindi un ulteriore riconoscimento a pochi giorni dall’entusiasmante vittoria ottenuta durante il concorso di RistorExpo (qui l’articolo).

“Sono orgoglioso per il lavoro dei ragazzi e dei loro docenti” ha commentato Marco Cimino, Direttore.

“Un altro successo per il nostro Istituto, frutto dell’impegno dei nostri studenti e dei loro docenti che esprimono formazione di alta qualità. La partecipazione a questo concorso, è stata per noi un’ulteriore occasione per condividere, oltre il percorso formativo, un progetto di importanza sociale insieme al territorio” ha concluso così Francesco Maria Silverij, Presidente di Apaf.