Domenica 1 dicembre appuntamento a Introbio con “Natale sotto la Torre”

Casa di Babbo Natale, mercatini, corte degli elfi

Assaggi di piatti tipici e musica con gli “Zampognari” e i “Coscritti di Premana”

INTROBIO – Immancabile appuntamento che accende l’atmosfera natalizia del paese. Domenica 1 dicembre si terrà “Natale sotto la Torre”, con tanti appuntamenti dedicati a tutti coloro che vogliono vivere la magia del Natale.

Nel centro paese sarà allestita la Casa di Babbo Natale dove sarà anche possibile assaggiare vari dolci. dalle 14 alle 16 il trucca bimbi e a seguire sarà possibile salutare Babbo Natale. Durante l’intera giornata le vie del paese accoglieranno le bancarelle degli hobbisti. Per i golosi non mancheranno degustazioni di piatti tipici: polenta taragna e Vin Brulè a cura del Cai, ma non mancheranno caldarroste, salamelle, salumi e formaggi.

Diversi laboratori si terranno alla Corte degli Elfi. La musica non mancherà per tutta la giornata. Saranno gli Zampognari, i Manzoniani e i Coscritti di Premana a fare da colonna sonora durante la manifestazione. Per concludere l’immancabile accensione dell’albero di Natale in Piazza Cavour alle 17.15.