Estate a Barzio. Il programma delle manifestazioni da luglio a settembre

Per residenti, villeggianti e turisti

“Nel calendario, ampio spazio è dedicato alle iniziative delle associazioni e della biblioteca”

BARZIO – In programma il calendario delle iniziative, divertimento e cultura per il periodo estivo compreso tra luglio e settembre per i residenti, villeggianti e turisti. La novità di quest’anno è l’aumento degli orari di apertura dell’ufficio turistico.

La proposta ricalca quella degli anni passati, con l’incarico all’agenzia Pm Promotion e la partecipazione delle Associazioni attive del paese. Quattordici gli eventi di intrattenimento generale, distribuiti nelle vie del paese e in Piazza Garibaldi. A questi si aggiungono sette serate dedicate al cinema per ragazzi. Numerosi gli appuntamenti organizzati dalla Biblioteca Comunale nell’anno dei festeggiamenti del 50esimo dalla fondazione. Successivamente anche gli eventi che variano dalle Contrade di Barzio, i film dal mondo del Coe, i giovedì della Fucina, fino ad arrivare anche alla musica con il Corpo Musicale S. Cecilia, l’Accademia Musicale, la Rassegna Organistica e il Festival Tra Lago e Monti.

“E’ doveroso in questa fase ringraziare la precedente amministrazione e gli uffici comunali – spiega l’assessore al Turismo Francesca Arrigoni Marocco – che hanno predisposto la programmazione estiva. Nel calendario, ampio spazio è dedicato alle iniziative delle associazioni e della biblioteca, realtà che sono vanto del nostro territorio e siamo certi che tutto il loro impegno verrà premiato dall’apprezzamento del pubblico”.

“Data l’impossibilità di utilizzare l’area della tensostruttura, molti eventi verranno ospitati in piazza – aggiunge il sindaco Andrea Ferrari – ed è stata nostra cura assicurarci che creino il minor disagio possibile a viabilità e commercio, anzi auspichiamo che questo cambio di programma possa essere da stimolo per rivitalizzare il centro”.

“Altro intervento rispetto al recente passato – prosegue Arrigoni Marocco – è l’apertura dell’ufficio turistico di piazza Garibaldi tutti i giorni di luglio e agosto (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30), senza più la chiusura del lunedì”.

Anche la Biblioteca amplia gli orari, all’apertura pomeridiana (dalle ore 15 alle ore 18 dal lunedì al sabato, giovedì escluso) si aggiungono le mattine del mercoledì e del venerdì (dalle ore 10 alle ore 12).