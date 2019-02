Il Lions Club Valsassina incontra gli autori della ricerca sulle vittime valsassinesi dell’ultimo conflitto mondiale

BARZIO – Serata interessante quella organizzata dal Lions Club Valsassina guidato dal presidente Franco Sormani.

Ospiti Beppe Amanti, già direttore della Bcc Valsassina, ora in pensione, che è appassionato di storia recente e ricercatore, al quale andrà il merito di aver raccolto le testimonianze e i documenti desecretati relativi ai deportati e ai caduti valsassinesi dell’ultimo conflitto mondiale.

Durante la serata, assieme al collaboratore Angelo Pavoni, Amanti ha riassunto il tenore delle ricerche effettuate, dalle quali risultano molte novità e tragiche curiosità.

“Un modo per ricordare i nostri eroi, loro malgrado, la storie di famiglie, anche di molti presenti, in cui emerge quanto la piccola Valsassina abbia pagato in termini di sacrifici e contributi umani”.

Presenti anche i soci del Club Satellite che hanno apprezzato la proposta di Amanti di raccogliere il materiale per farne un volume.