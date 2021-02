Il Prefetto: “Un impegno che costituisce una vera e propria mission”

La sindaca: “Un segno importante di vicinanza alla comunità morteronese”

MORTERONE – “Alla Sindaca Antonella Invernizzi e ai suoi due Assessori manifestato il mio plauso per il loro impegno che costituisce una vera e propria mission, in una cornice paesaggistica da fiaba. La Prefettura a supporto delle piccole comunità”

Queste le parole del Prefetto di Lecco Castrese De Rosa che nella giornata di ieri, giovedì, è salito nel piccolo comune di Morterone. Il Prefetto aveva annunciato la visita durante la consegna delle medaglie d’onore a due cittadini di Morterone, consegna avvenuta a Ballabio la settimana scorsa. In quell’occasione il Prefetto non aveva esitato a definire “eroi” gli amministratori di comuni piccoli e isolati come Morterone, sindaci e amministratori che si mettono a disposizione delle loro comunità per puro spirito di servizio.

Il sindaco Antonella Invernizzi ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione dimostrata: “Un segno importante di vicinanza alla comunità morteronese. Aver fatto conoscere in loco gli aspetti piacevoli e le difficoltà che si vivono ogni giorno, aiuta gli amministratori ad affrontare il loro impegno con rinnovato entusiasmo. Grazie di nuovo”.