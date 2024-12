Natale a Barzio. Il ritorno delle Corti, nuove luci e la firma di Afran

L’atteso ritorno de Le Corti è la grande ma non l’unica novità del periodo

Per tutto il periodo delle feste torna a Barzio anche la pista per il pattinaggio sul ghiaccio, che sorgerà all’interno dello spazio polifunzionale di via Provinciale

BARZIO – L’atmosfera natalizia abbraccia Barzio e i suoi cittadini, tante le occasioni di incontro e divertimento per residenti, villeggianti e turisti per trascorrere col sorriso le festività invernali.

L’atteso ritorno de Le Corti è la grande ma non l’unica novità del periodo. Fervono i preparativi infatti per la serata che, grazie all’impegno dell’associazione Le Contrade e di tanti barziesi, apre i cortili del paese e regala momenti di gioia, mette in mostra i mestieri di un tempo e offre la degustazione dei piatti della tradizione. L’appuntamento è sabato 7 dicembre, dalle 18, e con i mercatini artigianali in via Roma dalle 14.

Nel frattempo le vie del paese saranno illuminate dalle decorazioni con un nuovo disegno ‘a stalattiti’ mentre in piazza Garibaldi, attorno al grande albero a cura del gruppo Alpini, calamiterà gli sguardi una originale installazione scenografica. Grazie al contributo di Itb Imprese turistiche barziesi, Emanuele Pistone srl e Invernizzi Daniele tuttofare, e al grande entusiasmo di Afran, artista e performer di origini camerunesi e barziese d’adozione, sulle facciate delle case scorreranno disegni che proprio Afran ha realizzato appositamente per l’occasione.

Passeggiando per il paese si potranno ammirare i negozi e le vetrine, come da consuetudine abbellite e impreziosite dalla cura dei commercianti. Sostare nelle attività commerciali permetterà inoltre di ritirare il calendario 2025 realizzato dall’Amministrazione comunale con il contributo dei commercianti: i prossimi dodici mesi saranno un viaggio nel tempo grazie al fascino delle cartoline storiche dell’archivio di Costante Arrigoni e l’occasione di celebrare i 50 anni della Biblioteca comunale.

Per tutto il periodo delle feste torna a Barzio anche la pista per il pattinaggio sul ghiaccio, che sorgerà all’interno dello spazio polifunzionale di via Provinciale (ex tensostruttura). Avvicinandosi al Natale, sabato 22 dicembre, da non perdere il presepe vivente dei ragazzi del Catechismo, che si concluderà con la fiaccolata verso Concenedo animata dalla musica degli zampognari e lo scambio di auguri al chiosco della frazione.

Non mancheranno durante tutto il periodo natalizio le proposte delle associazioni barziesi, un calendario in continuo aggiornamento che può essere scoperto di giorno in giorno sui canali social istituzionali e sulla App BarzioSmart. Infine, per accogliere al meglio chi volesse visitare il paese anche nelle giornate di grande afflusso di sciatori si riserverà allo scopo parte del parcheggio del mercato (adiacente all’ex municipio di via Roma), procedura già eseguita con successo sino a pochi anni fa.

“Ringrazio chi contribuisce nella realizzazione delle iniziative – commenta la vicesindaco Francesca Arrigoni Marocco, assessore a Turismo e Cultura -. Le proposte natalizie rappresenteranno momenti piacevoli e di condivisione per gli abitanti e i turisti, e contribuiranno a rafforzare i legami nella comunità. Da parte dell’amministrazione, un augurio di buone feste e di un sereno 2025″.