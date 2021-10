Pagnona. Riapre il ponte sul torrente Varroncello, terminati i lavori

Concluse le opere di consolidamento e restauro del ponte tra Premana e Pagnona

Chiusa dalla scorsa estate, verrà riaperta alle ore 17 di oggi, 15 ottobre, la strada provinciale 67

PAGNONA – Oggi, venerdì 15 ottobre, alle ore 17 verrà riaperta la strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone al termine dei lavori di consolidamento strutturale e restauro conservativo del ponte a scavalco del torrente Varroncello tra Premana e Pagnona.

Vengono mantenute alcune limitazioni, ma, in accordo con il Sindaco di Pagnona, si è deciso di procedere alla riapertura per ridurre prima possibile i disagi agli utenti della strada e ripristinare il collegamento viabilistico interrotto.

“Ringrazio il Sindaco di Pagnona, Regione Lombardia e le parti tecniche, con cui abbiamo lavorato per cercare di ridurre per quanto possibile i disagi agli utenti della strada – commenta il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli -. Esprimo la mia soddisfazione per aver portato a termine questa importante opera pubblica, attraverso un modus operandi di condivisione e confronto con le varie amministrazioni interessate, che verrà utilizzato per ammodernare anche altre infrastrutture del territorio. Questa infatti è la prima opera in questo senso; a breve ne seguiranno altre”.