Premana quasi in 130 alla cena dei “Nati negli Anni ’80”

Sabato al ristorante La Peppa il grande ritrovo per i nati dal 1980 al 1989 con una festa riproposta dopo 11 anni dalla prima edizione

PREMANA – Dopo undici anni, i “Nati negli Anni ’80” a Premana hanno replicato la loro memorabile serata di reunion. L’evento, rivolto a tutti coloro che sono venuti al mondo tra il 1980 e il 1989, ha visto l’adesione di quasi 130 partecipanti, pronti a celebrare insieme gli anni trascorsi e i ricordi condivisi.

La cornice scelta per la serata è stata il ristorante “La Peppa”, allestito con cura per rendere omaggio a una generazione che ha vissuto insieme l’infanzia e l’adolescenza tra le stradine e le tradizioni di Premana. Gli organizzatori hanno dato il via alla serata con un programma speciale che ha unito divertimento, nei ricordi e un pizzico di nostalgia.

Il raduno è iniziato con una messa, un momento di raccoglimento per molti dei presenti, a cui è seguito un aperitivo presso il “barin”, il bar della parrocchia, che è divenuto un vivace punto di ritrovo. Poi, tutti si sono accomodati ai tavoli per gustare una cena ricca di sapori locali, in un clima caloroso e festoso.

La serata è continuata tra risate, racconti e aneddoti, un viaggio nei ricordi di una generazione che ha visto cambiare Premana e il mondo attorno a sé. La musica ha fatto da cornice perfetta: tra canzoni che hanno segnato gli anni ’80 e ’90 e non solo, le danze si sono protratte fino a tarda notte, riunendo tutti in un’atmosfera di allegria e fratellanza.

Un’occasione speciale che ha permesso di rafforzare i legami e di rinnovare un’antica amicizia, costruita in una piccola comunità che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato. Come ricordo a tutti i partecipoanti è stato regalato un portachiavi a forma di audiocassetta.