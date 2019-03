Il progetto è stato presentato oggi, mercoledì, nella sede della comunità montana a Barzio

Banca della Valsassina, l’Ambito distrettuale di Bellano e la Fondazione comunitaria del Lecchese al lavoro con il territorio

BARZIO – E’ stata sancita oggi, mercoledì 13 marzo, la nascita di un fondo a sostegno dei progetti socio – culturali – ambientali della Valsassina e del lago.

La Banca della Valsassina, l’Ambito distrettuale di Bellano e la Fondazione comunitaria del Lecchese hanno avviato una collaborazione per sostenere progetti degli Enti di Terzo Settore da realizzare nei comuni dell’Ambito di Bellano.

Il contributo ai progetti è possibile grazie alla costituzione di un Fondo con dotazione, per l’anno 2019, di 130.000 euro, messi a disposizione dalla Banca della Valsassina (50.000 euro), dall’Ambito distrettuale di Bellano (30.000 euro) e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese (50.000 euro).

A entrare nel merito dell’accordo Paolo Dell’Oro della Fondazione Comunitaria del Lecchese: “Ricordiamo che i progetti saranno finanziati al 50% (con un valore compreso tra 5 e 40 mila euro), mentre l’altro 50% dovrà essere reperito grazie al coinvolgimento attivo del territorio. I progetti andranno presentati entro il 31 maggio e la graduatoria verrà stilata entro metà luglio”.

“Siamo molto contenti della collaborazione avviata tra i tre enti promotori del Fondo – afferma Mario Romano Negri, Presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese – perché è la dimostrazione delle grandi potenzialità che si manifestano quando ad unirsi sono le forze sane di un territorio”.

L’iniziativa ha preso avvio dalla disponibilità della Banca della Valsassina, che ha messo a disposizione 50.000 euro. Il coinvolgimento della Fondazione e dell’Ambito distrettuale, unito alle donazioni a sostegno dei progetti, permetterà interventi per un valore complessivo di 260.000 euro.

“La Banca della Valsassina è da sempre vicina al territorio. Riteniamo che il nostro modo di fare impresa debba tenere conto anche dell’impatto sociale delle nostre azioni, del bene comune – dichiara Giovanni Combi, Presidente della Banca della Valsassina -. Per questo motivo riteniamo ‘naturale’ intervenire a sostegno degli Enti di Terzo Settore impegnati nella nostra comunità, oggi è più che mai opportuno porre l’uomo e i suoi bisogni al centro di ogni progetto di sviluppo. In questo caso facciamo squadra per valorizzare il territorio”.

“L’Ambito Distrettuale di Bellano ha avviato nel 2015, attraverso lo strumento della coprogettazione con gli Enti di Terzo Settore, un importante percorso di rivisitazione e innovazione dei servizi del Sociale conferiti dai Comuni alla Comunità Montana. Per portare a compimento il percorso avviato e affrontare le nuove tematiche e i nuovi bisogni dei cittadini, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito ha deliberato di utilizzare la forma gestionale della coprogettazione anche per il triennio 2018-2020 – ha detto il Presidente della Gestione Associata di Bellano Fernando De Giambattista -. La scelta di costituire il Fondo ‘Valsassina e Lago solidali’, conferma che l’Ambito riconosce un valore e una funzione sociale importante ai soggetti del Terzo settore ritenendoli attori attivi nella costruzione e realizzazione di interventi efficaci e vicini ai bisogni del territorio”.

A siglare l’accordo la triplice firma di Giovanni Combi, Mario Romano Negri e Carlo Signorelli presidente della Comunità Montana.

Il regolamento del Bando è scaricabile dal sito www.fondazionelecco.org.