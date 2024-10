Varenna. Una cinquantina di partecipanti alla Festa dei Patriarchi

Un momento di gioia e condivisione

Dopo il saluto del sindaco, un pranzo insieme

VARENNA – Un piacevole ritorno alla convivialità, nel segno della buona cucina e dello stare insieme. Domenica 20 ottobre si è tenuto il tradizionale pranzo dei Patriarchi offerto dal Comune agli anziani del paese.I convitati, una cinquantina, si sono dati appuntamento all’Hotel Royal di Varenna per trascorrere una giornata in allegria. Un appuntamento lungamente atteso da tutti e che ogni anno, in autunno, si ripete puntualmente.

I Patriarchi, dopo un caloroso saluto iniziale del sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, hanno potuto gustare le delizie culinarie proposte e conversare tra loro, come si fa tra buoni amici. Al termine del pranzo, è stato consegnato un omaggio floreale alle signore e una bottiglia di vino ai signori, accompagnati da una poesia del poeta Franco Arminio, per offrire un messaggio augurale a tutti i presenti.

La poesia

Fai caso al giorno che comincia, come è delicata la luce,

come si posa sulle cime degli alberi e sui tetti.

Fai caso agli estranei, al cane, all’insetto, al manifesto appeso, pensa alla terra

sotto ogni filo d’erba, all’osso sotto i denti. Fai caso a tutto:

ieri eri altrove

e domani sarai lontanissimo.

Essere in un luogo è una fortuna