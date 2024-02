OGGIONO - Eletta nuovo sindaco di Oggiono Chiara Narciso sostenuta dalla civica Insieme per Oggiono. NOME LISTA CANDIDATO SINDACO VOTI % Insieme per Oggiono Chiara Narciso 1924 39,57 Per Oggiono Lamberto Lietti 1333 27,42 Lega Oggiono - Ceresa Sindaco Ferdinando Ceresa 1605 33,01 Elettori: 7.014 Votanti: 4.988 (71,11%) Schede nulle: 65 Schede bianche: 61 Schede contestate: 0 Tutte le preferenze dei candidati consiglieri (in aggiornamento): - Insieme...