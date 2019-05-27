Elezioni Comunali 2019. I risultati nei 51 comuni lecchesi al voto

Ecco i nuovi sindaci eletti in Provincia di Lecco, nei 51 comuni chiamati al voto.
Clicca sul comune di interesse per visualizzare il sindaco vincente e tutti i risultati:
ABBADIA LARIANA
AIRUNO
ANNONE BRIANZA
BARZAGO
BARZIO
BOSISIO PARINI
BULCIAGO
CARENNO
CASATENOVO
CASARGO
CASSAGO BRIANZA
CASSINA VALSASSINA
CASTELLO BRIANZA
CIVATE
COLLE BRIANZA
CORTENOVA
COSTA MASNAGA
CREMELLA
DERVIO
DOLZAGO
DORIO
ERVE
GALBIATE
GARBAGNATE MONASTERO
INTROBIO
IMBERSAGO
LIERNA
LOMAGNA
MALGRATE
MARGNO
MERATE
MOLTENO
MOGGIO
MONTE MARENZO
MONTICELLO BRIANZA
OSNAGO
OGGIONO
PADERNO D’ADDA
PAGNONA
PARLASCO
PASTURO
PRIMALUNA
ROGENO
SIRONE
SUELLO
TACENO
VALGREGHENTINO
VALMADRERA
VENDROGNO
VERCURAGO
VERDERIO