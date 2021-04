Innovare l’offerta turistica lecchese in chiave sostenibile

Dal 9 aprile candidature per la maratona di solution making collettivo

LECCO – Appuntamento alle ore 17 di venerdì 9 aprile sulle pagine Facebook di Legambiente Lecco, Consorzio Consolida, Living Land, Comune di Lecco e LeccoNotizie, per il lancio della sfida Hack4tourism.

Si tratta di una maratona di solution making collettivo per innovare l’offerta turistica del territorio lecchese il primo hackathon sull’Economia civile della Provincia di Lecco, promosso da Comune di Lecco, Legambiente, Consorzio Consolida, Studio Ares con il contributo di Fondazione Comunitaria del lecchese ed alcune aziende del territorio e supportato dal Distretto dell’Economia Civile.

Quattro le categorie previste turismo lento, economia circolare, mobilità sostenibile e filiera agroalimentare. Hai un’idea imprenditoriale che riguardi l’offerta turistica del territorio in chiave sostenibile? Sei nato tra il 1991 ed i 2004? Hack4tourism fa per te. La “sfida” verrà lanciata venerdì 9 aprile alle ore 17 e sarà possibile candidarsi entro venerdì 16 aprile alle ore 12 tramite la piattaforma Eventbrite.

Gli iscritti parteciperanno alla maratona di idee che avrà inizio sabato 17 aprile proseguendo fino a domenica 18 e avrà luogo presso la sede lecchese del Politecnico di Milano. In queste ore i gruppi lavoreranno affiancati dai mentor per realizzare dei prototipi, ovvero modelli che simulino in parte o del tutto un nuovo servizio/dispositivo capace di rispondere ai bisogni identificati. Domenica pomeriggio, alla conclusione del lavoro in gruppo, si tornerà online per la presentazione delle proposte dei partecipanti, la valutazione e la premiazione delle idee vincitrici.

Ma la sfida non finisce qui. I quattro gruppi premiati, uno per categoria, avranno la possibilità di sviluppare la propria idea all’interno del piano d’impresa di una realtà del terzo settore della provincia di Lecco, che si farà carico di integrare il team con competenze messe a disposizione e di candidare il progetto alla call for ideas del bando ECO – Economie di Comunità della Fondazione Cariplo al fine di ottenere un percorso di accompagnamento e mentorship di circa tre mesi per la costruzione vera e propria di dettaglio dell’idea imprenditoriale.

Appuntamento per chi vuole saperne di più il 9 aprile alle 17 sulle pagine Facebook di Legambiente Lecco, Consorzio Consolida, Living Land e Comune di Lecco. A questo LINK le iscrizioni.