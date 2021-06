Una edizione che è riuscita a superare brillantemente tutti i timori della vigilia

Scommessa vinta: “Siamo molto soddisfatti, la rassegna ha avuto grande visibilità”

LECCO – I timori della vigilia per una edizione di Monti Sorgenti, la decima, divisa tra presenza e digitale sono svaniti fin dai primi appuntamenti, ma se prima era solo una sensazione oggi, anche dopo il successo dell’ultima serata dedicata al 60° anniversario della spedizione Città di Lecco al McKinley, c’è il conforto più che positivo dei numeri.

“La manifestazione ha avuto una grande visibilità e questa formula suddivisa tra eventi in presenza ed eventi on-line ha funzionato molto bene – ha detto Emilio Aldeghi, coordinatore della rassegna dedicata alla montagna -. E’ stata una sperimentazione per ottemperare alle regole imposte dalla pandemia, ma credo che il risultato sia un incentivo per il futuro. Siamo rimasti sinceramente stupiti dal numero di persone che hanno seguito i film e gli eventi on-line, eventi che hanno suscitato interesse anche nei giorni successivi alla diretta”.

Guardando al futuro questa formula è quindi promossa: “Resta sempre la bellezza della partecipazione all’evento con la partecipazione del pubblico, ma non è escluso che in futuro l’evento in presenza possa venire affiancato da una diretta: è un sistema che è piaciuto e, a dimostrarlo, ci sono i numeri delle persone che ci hanno seguito”.

Come al solito Monti Sorgenti è il risultato di un grande lavoro corale, in tanti hanno lavorato all’organizzazione che porta la firma di Cai Lecco, Fondazione Cassin e Gruppo Ragni: “Il ringraziamento va a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita della rassegna. Un ringraziamento particolare va agli sponsor che ci hanno sostenuto: in primis a TecnoLario (main sponsor), Ande, Ferriere Gruppo Cima, Farmacia Belledo, Bellavite, TecnoTheseus, Editoria Grafica Colombo. Un grazie all’amministrazione comunale di Lecco nella persona dell’assessore Giovanni Cattaneo e a Regione Lombardia che ci ha dato uno spazio importante di visibilità extra locale grazie al format Explora“.

Dopo il successo dell’ultima serata a Valmadrera cala il sipario sulla rassegna ma… “Come al solito stiamo già pensando alla prossima edizione, la numero 11. Porteremo avanti la formula che in questi anni si è sempre rivelata vincente: accanto ad appuntamenti consolidati andremo a inserire qualche novità. Non nascondo che c’è già fermento e qualche nuova idea è già stata messa sul tavolo…”.

Monti Sorgenti ha vinto la sua scommessa e la decisione di proporre la rassegna nonostante tutte le difficoltà dettate dalla pandemia si è rivelata azzeccata. In questo periodo di ripresa è impossibile non guardare al futuro e la “squadra Monti Sorgenti” è già pronta a tornare al lavoro!