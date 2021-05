Un libro sull’alimentazione in ambiente estremo

L’appuntamento è per giovedì 20 Maggio on-line

LECCO – Presentazione letteraria fuori dagli schemi per l’edizione 2021 della rassegna Monti Sorgenti: l’appuntamento è per giovedì 20 Maggio, alle ore 18.30, in diretta streaming sul canale Youtube di Lecco Notizie e sul sito www.montisorgenti.it.

Protagonista sarà la dottoressa Donatella Polvara, biologa, nutrizionista e autrice di saggi sull’alimentazione in condizioni estreme, che presenterà il suo novo libro: Il Grande Caldo, edito da Ats di Giacomo Catalani. Un esordio inaspettato al Bar partenza della Funivia da Tony (località Versasio).

QUI IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2021 DI MONTI SORGENTI