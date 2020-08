A piedi o in funivia, un’oasi di pace immersi nella natura

Escursioni, passeggiate, panorami mozzafiato e buona cucina

LECCO – A una manciata di minuti da Milano, i Piani d’Erna sono il balcone sulla città di Lecco. Facilmente raggiungibili a piedi o con la funivia, i Piani D’Erna sono il posto ideale per sfuggire dalla calura estiva. Un luogo adatto alle famiglie, per fare pic-nic, passeggiate o vivere una giornata in relax, ma può accogliere anche gli sportivi più esigenti grazie alla sua rete di sentieri per escursionisti di tutti i livell; non mancano nemmeno percorsi per gli amanti della mountain bike. Il tutto all’ombra di sua maestà Resegone, la montagna simbolo della città di Lecco.

Passeggiate, escursioni e ferrate all’ombra del Resegone

Per gli amanti delle escursioni i Piani d’Erna sono il punto di partenza ideale per passare una giornata immersi nella natura. Molteplici le possibilità: si possono raggiungere i Piani d’Erna attraverso un’ampia scelta di percorsi in un paio d’ore di camminata, oppure salire in funivia e da lì raggiungere la vetta del Resegone percorrendo uno dei numerosi sentieri che portano alla croce e allo storico Rifugio Azzoni (valutate bene le difficoltà dei vari percorsi e la stagione in cui vengono affrontati: nel periodo invernale è spesso necessario l’utilizzo di ramponi e picozza in quota).

Senza difficoltà tecniche ma molto lungo è invece l’anello del Resegone: itinerario da cui si può godere di panorami impareggiabili. In zona è possibile raggiungere anche la vetta del Monte Magnodeno, una cima secondaria, più semplice da raggiungere ma che regala scorci mozzafiato sul lago e la Brianza. Per i più allenati, invece, è possibile seguire il percorso della famosissima skyrace Resegup con partenza dalla città o dal piazzale della funivia (presenti i segnavia con le indicazioni chilometriche).

Un ottimo strumento per decidere la propria escursione è il nuovo sito internet del Cai Lecco che presenta un’utilissima mappa interattiva dove è possibile consultare la condizione dei vari percorsi e trovare utili informazioni per programmare la propria gita (il sito è attivo solo da poche settimane e alcune sezioni sono ancora in costruzione). E’ doveroso un accenno anche alle due ferrate più note presenti in zona, la Ferrata Gamma 1 (Pizzo d’Erna) e la Ferrata Gamma 2 (Dente del Resegone): ricordiamo che al momento (agosto 2020) i due itinerari sono chiusi al pubblico.

Piani d’Erna: attività per grandi e piccini

Trascorrere una giornata all’aria aperta, praticare lo sport che desideri ma anche rilassarti immerso nella quiete della montagna vicino a casa… tutto questo è sinonimo di Piani d’Erna. A piedi o in funivia, una volta in quota sarà possibile divertirsi al parco avventura, oppure percorrere il sentiero natura o ancora il percorso polisensoriale. E siccome anche l’aspetto enogastronomico ha la sua importanza ai Piani d’Erna sarà possibile assaggiare le specialità tipiche del territorio recandosi alla Trattoria Bar Milani (vicino alla funivia) oppure al Rifugio Marchett nella suggestiva cornice del vecchio nucleo di Erna (5 minuti a piedi dall’arrivo della funivia). Con una facile passeggiata dal parcheggio della funivia è invece possibile raggiungere il Rifugio Stoppani, mentre ricordiamo lo storico Rifugio Azzoni in vetta al Resegone. Al piazzale a valle della funivia è presente anche il B&B Partenza Funivia Toni’s Bar dove è possibile anche dormire.

Come raggiungere i Piani d’Erna

In macchina, da Milano, percorrere la SS36 e, una volta attraversato il ponte sull’Adda (Terzo Ponte) prendere l’uscita Valsassina. Al termine della galleria prendere l’uscita Versasio e salire fino al piazzale della funivia dove c’è un parcheggio a pagamento.

E’ possibile raggiungere il piazzale della funivia dalla città anche in bus prendendo il numero 5 che termina la corsa proprio al piazzale della funivia. Tutte le domeniche e i giorni festivi fino al 27 settembre sarà possibile raggiungere il piazzale della funivia con una navetta gratuita messa a disposizione da comune e Linee Lecco (qui le informazioni).