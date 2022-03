Prima puntata dedicata all’enoteca del Ristorante Frigerio di Lecco

Protagonisti I Sodi di San Niccolò, Gattinara Nervi, Sfusat 5 Stelle e Barolo Aeroplanservaj

LECCO – Lo sapevi che Frigerio è anche enoteca? Lo storico di locale di Piazza XX Settembre possiede una ampia e raffinata disponibilità di prodotti delle più prestigiose case vinicole italiane, oltre che di champagne francesi, una selezioni di distillati e di birre artigianali.

Dalle produzioni più note e alle collezioni importanti delle note ed eccellenti cantine, per passare alle ‘perle rare’ del panorama enologico italiano, l’enoteca di Frigerio è a disposizione sia per l’acquisto esterno che dei clienti del ristorante, per accompagnare pranzi e cene con il giusto abbinamento.

Iniziamo dunque questo viaggio alla scoperta dell’enoteca Frigerio partendo da alcuni eccellenti ‘rossi’:

I SODI DI SAN NICCOLO’

“I Sodi di San Niccolò” nel 2017 festeggiava i 40anni di vendemmie delle cantine Castellare, una delle migliori etichette italiane di vino, nata nella terra toscana del Chianti classico.

Gli uccellini che contraddistinguono le sue produzioni sono il simbolo di una viticoltura sostenibile. Realizzato con uva Sangioveto (85%-90%) e Malvasia nera (15-10%) è un vino preaffinato da 24 a 36 mesi e poi 12 mesi in bottiglia. Ottimo con salumi e carni sapide, con piatti succulenti e formaggi stagionati à apprezzato molto in abbinamento a Pecorino toscano e Parmigiano.

GATTINARA NERVI

100% Nebbiolo in questo raffinato prodotto della Cantina Nervi, la più antica azienda vinicola di Gattinara, in provincia di Vercelli, ai piedi del Monte Rosa. Annata 2016. Un vino elegante, affinato 36 mesi in botte, dal sapore equilibrato e moderatamente tannico, si associa bene a stufati e selvaggina.

AEROPLANSERVAJ – DOMENICO CLERICO

Aeroplanservaj, un Barolo che vola alto! Dalla ‘collezione’ della cantina piemontese Domenico Clerico. “L’aeroplano selvatico” è un nomignolo con cui il fondatore dell’azienda vinicola era solito sentirsi chiamare dal padre e che decise di assegnare ad una delle creazioni più importanti della casa produttrice. Un vino che nasce dalle uve di Serralunga d’Alba con affinamento di 24 mesi in barriques. Si abbina bene a stufati, cacciagione e formaggi.

SFURSAT 5 STELLE NINO NEGRI

Ci spostiamo in Valtellina con lo “Sfursat 5 Stelle” della cantina Nino Negri. Morbidezza, profondità, corpo: un ‘vino di meditazione’ come lo definisce la stessa azienda valtellinese produttore di questo sforzato DOCG, frutto della migliore selezione dei grappoli di Nebbiolo. Annata 2018. Un vino che ben si associa a carni rosse. selvaggina e formaggi stagionati.

FRIGERIO Wine Bar & Restaurant

Piazza XX Settembre 54, Lecco

Tel. 0341.363435

info@ristorantefrigerio.com