Alpinismo, trekking, divertimento e cultura

La montagna a due passi dalla città

LECCO – Prosegue il nostro “Speciale Estate”: cultura, natura, sport e divertimento a due passi da Lecco. Questa volta facciamo tappa ai Piani Resinelli, nota località turistica montana che si estende su quattro comuni, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Ballabio e Lecco, e situata su una grande sella ai piedi della Grigna Meridionale (2184 metri) o Grignetta. I Piani Resinelli, compresi tra i 1200 e 1300 metri di altezza, sono raggiungibili in una trentina di minuti da Lecco, salendo da Ballabio e percorrendo la strada con i suoi 14 tornanti. Una volta raggiunta la località montana la vista spazia dalle Alpi Retiche fino al Monte Rosa, dominando la pianura sottostante, il lago di Como, i laghi Briantei e il massiccio delle Grigne.

Un po’ di storia

Un tempo i piani erano utilizzati principalmente come alpeggio, nel 1830 la famiglia Resinelli, da cui deriva il nome della località, costruì qui un primo roccolo per la caccia. Nei secoli fu rilevante l’attività mineraria nelle numerose miniere di piombo che rimasero attive fino alla metà del Novecento. I Piani Resinelli ricevettero un forte impulso turistico con la nascita dell’alpinismo e la costruzione della strada carrabile nel 1936, strada che restò a pagamento fino al 1980, ancor oggi si ricorda la stanga che era situata a Ballabio nei pressi dell’incrocio con l’odierna via Grigna. I primi rifugi furono costruiti sulla fine del XIX secolo e nel 1917 fu edificata la chiesetta, progettata dall’architetto Paolo Mezzanotte e dedicata al Sacro Cuore, che ancora oggi rappresenta il centro della località. I Piani Resinelli, a partire dagli anni Cinquanta, furono anche meta sciistica grazie alla costruzioni di alcuni impianti sciistici che sono stati progressivamente dismessi.

Cosa fare ai Resinelli

Parco Valentino: è un parco di più di cento ettari, con splendidi boschi di faggio, che venne donato dalla famiglia Gerosa-Crotta al Touring Club Italiano nel 1961. Al suo interno, dopo una breve passeggiata, è possibile visitare la casa Museo Villa Gerosa dove viene raccontato il territorio del gruppo delle Grigne. In ciascuna delle sale vengono approfondite le tematiche del territorio e delle attività outdoor, del rapporto fra uomo e montagna, senza tralasciare il contesto naturalistico. La Casa Museo è aperta tutte le domeniche da maggio a ottobre. Per aperture settimanali per gruppi e scolaresche occorre prenotare. Attraverso il Parco Valentino è possibile raggiungere il belvedere con la sua meravigliosa vista sul ramo lecchese del Lago di Como.

Passeggiate, escursioni e arrampicate

I Piani Resinelli sono un’ottima base di partenza per scoprire il gruppo delle Grigne. Sono numerosi i percorsi che si possono intraprendere e per tutti i livelli di preparazione e difficoltà. Dalle escursioni in quota, ai numerosi sentieri attrezzati e alpinistici, alle passeggiate più tranquille che attraversano valli e boschi. Discorso a parte riguarda l’arrampicata, perché in queste zone sono state scritte pagine importantissime della storia mondiale dell’alpinismo. Le possibilità sono molteplici, dalle vie classiche alle vie moderne sulle guglie della Grignetta, al Corno del Nibbio dove si sono formati i più grandi alpinisti a partire dagli anni ’30. Grigna Meridionale e Grigna Settentrionale sono le due vette che dominano il territorio, meta imprescindibile per gli appassionati di escursionismo, raggiungibili senza grosse difficoltà tecniche per le vie normali ma necessitano di un buon allenamento. Numerosi i rifugi, meta di passeggiate di tutti i livelli di difficoltà, così come numerosi sono le strutture ricettive, bar, ristoranti e agriturismi dove poter gustare ottimi piatti della tradizione locale.

Eventi, informazioni e contatti

Anche in questa estate 2020 post covid è stato messo a punto un calendario di eventi e manifestazioni a stretto contatto con la natura (qui il programma completo). Accanto alla chiesetta è possibile chiedere informazioni all’ufficio turistico Piani Resinelli (telefono 0341 590168; info@resinelliturismo.it).