Basket C Silver. Tecnoadda Mandello, altro ko

Tre quarti da dimenticare, sconfitta netta contro Di.Po Vimercate

Inutile l’ottima gara di Niang, autore di ben 26 punti

VIMERCATE – La Tecnoadda Mandello perde in maniera netta in casa della Di.Po Vimercate. La sconfitta purtroppo vale doppio, perché i brianzoli sono riusciti a ribaltare la differenza canestri dopo la sconfitta dell’andata.

Che non fosse proprio una giornata splendente per gli uomini di coach Marco Pozzi si è capito sin dal primo quarto quando, dopo un avvio equilibrato, Mandello ha sfiorato la doppia cifra di svantaggio (26-17). Le cose non si sono messe meglio nella seconda frazione e i lariano hanno raddoppiato il distacco (52-33).

Nella ripresa la formazione arancioblu soffre terribilmente nel terzo quarto e ha una reazione d’orgoglio nell’ultima frazione, riportando il distacco sotto la doppia cifra. L’obiettivo era quello di salvare almeno la differenza reti, purtroppo non andato a buon fine.

Ennesima partita di altissimo profilo per Ibrahim Niang, autore di una gara da 26 punti e 11 rimbalzi.

“Purtroppo abbiamo pagato il metro arbitrale troppo permissivo, gli altri sono stati più bravi di noi ad adattarsi. Sotto canestro subiamo troppo e l’assenza di Crippa si fa sentire” ha dichiarato coach Marco Pozzi.

DI.PO VIMERCATE – TECNOADDA MANDELLO 85-73

PARZIALI: 11-21, 26-39, 47-55

MANDELLO: Allevi 9, Balatti 1, Paduano 6, Albenga 4, Radaelli 6, Ratti 10, Niang 26, Marchesi n.e, Simone 2, Zucchi, Marrazzo 9. All. Pozzi.