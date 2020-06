Basket femminile. Il Basket Costa si accorda con Adriano Silvestri

Nuovo ruolo per l’ex Gimar Lecco

Assistente del direttore sportivo, potenzierà il settore maschile

COSTA MASNAGA – Con un annuncio pubblicato sul sito internet della società, il Basket Costa Masnaga ha ufficializzato l’accordo con coach Adriano Silvestri. L’allenatore milanese affiancherà il factotum Bicio Ranieri nei compiti di Direttore Sportivo, con una speciale delega sul settore maschile e sul minibasket.

Silvestri, imprenditore nel campo del fitness, vanta una variegata esperienza nel mondo della pallacanestro. Ha lavorato come coach nelle giovanili dell’Olimpia Milano e, con le formazioni senior, ottenuto una promozione in Serie C Silver con Villasanta al termine della stagione 2016/17.

Nella scorsa stagione Silvestri ha occupato il ruolo di Responsabile del settore giovanile alla Gimar Lecco (Serie B).

Molto soddisfatto Bicio Ranieri. “Erano anni che volevamo strutturare ancora meglio il settore giovanile e la parte maschile, volevano dare uno stimolo ulteriore. Lo scorso anno è arrivato Cristian Testa, che ci dà ampie garanzie sul lato tecnico. Poco prima della pandemia ho saputo che Adriano era libero, abbiamo avuto modo di confrontarci e trovato un accordo.

Il suo arrivo sarà uno stimolo importante, sia a livello di organizzazione che a livello tecnico. Collaborerà con Gabriele Pirola sui programmi tecnici giovanili maschili e femminili, coordinandosi sia con gli allenatori delle prime squadre che con quelli delle giovanili.

Adriano ci aiuterà inoltre a potenziare il settore giovanile maschile, che numericamente è tra i più completi della provincia, coprendo tutte le categorie nella FIP e aggiungendovi tre squadre nel CSI. Lavoreremo con la solita metodologia, un passo alla volta, senza proclami.”