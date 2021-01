Basket femminile. Scadrà domenica 10 gennaio il crowdfunding del Basket Costa Masnaga

Al momento raccolti quasi 13.000 euro a sostegno della società brianzola

Diversi premi disponibili per le persone che sottoscriveranno in crowdfunding

COSTA MASNAGA – Il Basket Costa Masnaga è una società che si è segnalata negli anni per un intenso lavoro sul territorio e un grande spirito aggregativo che rende dirigenti, giocatori e allenatori una grande famiglia. Durante la stagione sportiva la società di Bicio Ranieri organizzava tornei, lotterie ed eventi che, con la pandemia in corso, non si sono potuti creare.

Per questo motivo i dirigenti biancorossi hanno deciso di promuovere una raccolta fondi che è ormai quasi giunta al termine, visto che scadrà domenica 10 gennaio 2021.

Al momento i risultati sono stati sorprendenti: la società ha raccolto quasi 13.000 euro grazie alle varie ricompense che prevedono t-shirt, canotte da allenamento e divise della prima squadra autografate, oltre al misterioso premio “special” del valore di 500 euro, da concordare con Bicio.

“Non potendo fare nessun tipo di evento o autofinanziamento con feste e lotterie, abbiamo pensato a questa raccolta fondi per sostenerci in un momento così difficile. Siamo arrivati al terzo step e i donatori saranno inseriti su un “muro della gioia” dove saranno indicati i nomi di tutti – dichiara Bicio Ranieri – siamo felicissimi soprattuto per l’affetto che i nostri sostenitori ci hanno dimostrato ancora una volta”.

Chi volesse contribuire alla raccolta fondi a sostegno del Basket Costa potrà farlo finanziando la campagna su Eppela.com.