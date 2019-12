Basket Serie B. Clamoroso a Olginate, coach Meneguzzo esonerato

La vittoria con la Rucker non è bastata.

Entro il 27 dicembre arriverà il nuovo coach.

OLGINATE – Coach Massimo Meneguzzo non è più l’allenatore della Gordon Olginate.

Con uno scarno comunicato la società del presidente Fausto Chiappa ha sollevato dall’incarico dell’allenatore della Serie B l’allenatore brianzolo.

“Ringrazio Coach Meneguzzo per l’apporto che ci ha offerto in questi diciotto mesi di collaborazione ed in particolare per aver raggiunto la salvezza nella stagione 2018/19. La pausa natalizia ci permetterà di avere qualche giorno a disposizione per annunciare a chi verrà affidata la squadra e al 27 dicembre, alla ripresa degli allenamenti, i nostri ragazzi avranno il nuovo allenatore che li accompagnerà per le prossime 16 partite.”

Le voci su un possibile esonero dell’allenatore erano nate a inizio settimana. La sfida contro San Vendemiano avrebbe dovuto essere decisiva ma, nonostante la sorprendente vittoria, la società ha provveduto lo stesso al cambio di panchina.

“Ringrazio i ragazzi per la prestazione gagliarda di ieri, sono stati super; ringrazio i tifosi per il supporto costante, anche durante i nostri tiri liberi. L’esonero era nell’aria, ognuno fa le proprie scelte. Faccio un grosso in bocca al lupo ai miei giocatori per il proseguimento delle loro carriere” ha dichiarato coach Meneguzzo.