La Gordon resta in partita fino a un minuto dalla sirena finale.

Non bastano quattro uomini in doppia cifra per espugnare Orzinuovi.

ORZINUOVI – Nulla da fare per la Gordon Olginate sul campo dell’Agribertocchi Orzinuovi. La formazione di coach Massimo Meneguzzo va vicina al colpaccio, ma manca la zampata finale.

Dopo un inizio di gara piuttosto equilibrato è Orzinuovi la prima squadra a cercare la fuga (19-14), approfittando della serata storta al tiro degli olginatesi, senza triple segnate nel primo quarto. Le cose non vanno meglio nella seconda frazione, ma la Gordon riesce comunque a restare agganciata al match (33-29).

A inizio ripresa la partita viene rivoltata come un calzino da Lorenzo Bartoli. Il prodotto dell’Armani Jeans Milano costruisce un parziale di nove punti consecutivi che lancia la Gordon (36-40) in testa al match. Purtroppo per i lecchesi lo scatenato Galmarini ha altre idee, punendo a ripetizione la difesa olginatese nella quarta frazione. L’ultima chance di Olginate è il tiro del pareggio mancato di uno stremato Marco Tagliabue – Spera è uscito per falli dopo dodici minuti di gioco – a quota sessantotto.

Olginate perde 74-68 sul campo di Orzinuovi, dopo una prestazione molto positiva. Adesso la testa della Gordon è tutta alla sfida casalinga di sabato prossimo contro Lugo.

“Siamo stati in partita fino all’ultimo, nonostante un differenziale falli molto sfavorevole, con quei sette falli in più che sono pesati come macigni. Sarà importante muovere la classifica settimana prossima contro Lugo” ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo a fine match.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – GORDON OLGINATE 74-68

PARZIALI: 19-14, 33-29, 49-51, 74-68

ORZINUOVI: Turel 18, Siberna5, Mastroianni 11, Timperi 2, Galmarini 17, Varaschin 2, Labovic n.e, Tassinari 10, Bianchi 9, Pennacchio n.e, Pipitone. All. Salieri.

OLGINATE: Bugatti 10, Marinò 8, De Bettin 13, Caversazio 11 Bartoli 15, Errera 2, Spera, Carella 2, Tagliabue 4, Gorreri 3, Bet n.e. All. Meneguzzo.