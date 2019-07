Basket Serie D. Maver a Civate, Mencarelli a Cabiate

L’ala ex Gordon alla corte di coach Brusadelli.

“Menca”, nuova avventura fuori provincia.

LECCO – Strade diverse per due ex giocatori dell’Autovittani Pescate: Andrea Maver andrà a vestire la maglia dell’Edilcasa Civatese, Lorenzo Mencarelli invece giocherà a Cabiate.

Maver (200 cm – 1998) ha iniziato a giocare nelle giovanili di Calolzio, completando il suo percorso giovanile tra la Gimar Lecco e la Gordon Olginate, dove ha anche esordito in prima squadra in Serie B. Lo scorso anno ha giocato nell’Autovittani Pescate di coach Luca Lorenzon e i dirigenti dell’Edilcasa Civatese l’hanno individuato come profilo ideale per “chiudere” un buco del roster.

“Alla fine del campionato abbiamo parlato coi ragazzi della nostra rosa e sapevamo che ci mancava un quattro. Volevamo un giocatore che avesse un po’ di tiro da fuori, in grado di giocare coi compagni. L’idea era trovare un ragazzo giovane da “fidelizzare” e mi hanno parlato bene di Andrea. Lui era la nostra prima opzione e ha accettato con entusiasmo. Il suo arrivo ci permetterà di modificare il nostro modo di giocare, utilizzando due lunghi insieme per avere almeno due bloccanti e più soluzioni offensive. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme” ha dichiarato coach Marco Brusadelli.

Chi non resterà nel territorio lecchese è Lorenzo Mencarelli. (188 cm – 1998). Il prodotto del vivaio della Gimar Lecco ha effettuato un provino con la Pallacanestro Cabiate e la società comasca ha deciso di tesserarlo per la stagione 2019/20.

Per concludere, la Medinmove Vercurago ha trovato il vice di coach Gianluca Motta. Ad assistere l’esperto allenatore lecchese sarà il giovane Marco Beretta, ex giocatore dei coguari, che dividerà il suo impegno tra Serie D e le giovanili della Gimar Lecco.