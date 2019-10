Basket SerieB. Rimonta Gimar, stesa anche Pavia

Partenza difficile (2-16), finale glorioso

Ottima prova di squadra per i blucelesti

LECCO – Vittoria importante per la Gimar Lecco contro l’Omnia Pavia. La squadra bluceleste riscatta immediatamente la sconfitta di mercoledì contro Monfalcone, rilanciandosi verso le zone altissime della classifica.

La Gimar inizia con Bloise, Casini, Trentin, Stefanoni e De Gregori, con Mascherpa – ex di turno – pronto a subentrare a partita in corso.

L’inizio pavese è folgorante (0-9) e coach Riccardo Eliantonio si trova costretto a chiamare time out dopo meno di due minuti di gioco. La Gimar fatica a trovare buoni tiri a causa della grande aggressività degli ospiti, quindi il coach brianzolo abbassa il quintetto inserendo Giulio Mascherpa per Stefanini e la formazione bluceleste si sblocca. Pavia non si arresta (2-16) ma due triple consecutive di Giacomo Bloise fanno risorgere la Gimar (11-16), nonostante un arbitraggio tutt’altro che casalingo.

L’ondata bluceleste restituisce con gli interessi le sberle prese a inizio quarto e, con due liberi di Stefanini – sul terzo fallo di Spatti – i lecchesi impattano il match (20-20).

Il secondo quarto la Gimar mette la freccia, sorpassa per la prima volta con un “piroetta” di Juan Casini (24-23), e allunga con due canestri da oltre l’arco. (30-26) firmati dall’oriundo argentino e dal solidissimo Carlo Trentin.

Pavia non si demoralizza e stringe le maglie difensive (31-34) ma tre liberi di un incontenibile Bloise – diciassette punti nel solo primo tempo! – e una tripla dall’angolo allo scadere di Stefanini fanno andare i lecchesi al riposo con tre punti di vantaggio (37-34).

Nel secondo tempo la Gimar parte subito col quintetto piccolo e con tutte le bocche da fuoco in campo. I blucelesti toccano il massimo vantaggio (41-34), ma Momo Touré tiene attaccata Pavia con paio di missili terra aria (46-43) e cinque punti di fila di Benedusi impattano nuovamente il match (48-48).

La risposta lecchese è affidata ai guizzi di Stefanini e Kyril Tsetserokou – otto punti nel terzo quarto! – nell’area pavese e a due liberi di Mascherpa per il nuovo massimo vantaggio (56-48).

L’ultima frazione inizia con la Gimar ancora avanti (63-56). I lecchesi toccano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con un assist di Mascherpa per Trentin (69-58).

Gli arbitri provano a rimettere in partita i pavesi inventandosi il quinto fallo di Mascherpa in attacco – tecnico per simulazione – e Pavia risorge fino al meno cinque (71-66).

La Gimar trema, Pavia arriva a contatto (71-70) ma due canestri da vero piranha d’area di Tsetserokou indirizzano la partita, chiusa da due liberi di Casini per il 77-72 finale.

GIMAR LECCO – OMNIA BASKET PAVIA 77-72

PARZIALI: 20-20, 37-34, 63-56,

LECCO: Di Simone, Vitelli n.e, Bloise 19, Casini 14, Mascherpa 4, Favalessa, Natali n.e, Tsetserokou 12, Romanò, Stefanini 12, Trentin 16, De Gregori. All. Eliantonio.

PAVIA: Benedusi 12, Nasello 10, Dessì, Gloria 11, Venucci 10, Spatti 4, Mazzoleni, Toure 5, Fazioli 14, Liberati 6. All. Baldiraghi.