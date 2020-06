Calcio. Claudio Sesti nuovo allenatore della Polisportiva Mandello

Il dirigente Pelacchi: “Scelta mirata per cercare di essere competitivi”

“Voglio fare bene, voglio dare il mio contributo per centrare traguardi importanti”

MANDELLO DEL LARIO – E’ Claudio Sesti il nuovo allenatore della prima squadra di calcio della Polisportiva Mandello che militerà nel campionato di 2^ categoria.

Nonostante l’emergenza sanitaria, lo staff tecnico e dirigenziale della sezione calcio della Polisportiva Mandello, si è mosso guardando alla prossima stagione per ambire a qualcosa di grande.

“Diamo il benvenuto a Claudio – dichiara l’ex allenatore Omar Pelacchi che ritornerà a ricoprire il suo importante ruolo di dirigente del team mandellese, insieme a Matteo Mainetti – Siamo consapevoli di aver fatto una scelta mirata per cercare di essere competitivi per la prossima stagione. A Claudio daremo tutto il nostro appoggio per iniziare una nuova avventura”.

Dietro l’arrivo di Sesti, ex giocatore della Calcio Lecco, la mano del Ds Fabio Bartesaghi

“Conosciamo la professionalità di Claudio e siamo convinti che sia l’allenatore giusto per il Mandello. Oltre ad una grande esperienza calcistica, sa valorizzare i giovani e siamo certi che metterà a disposizione della società e del gruppo tutte le sue competenze e professionalità per poter disputare un ottimo campionato”.

Nato a Lecco, classe 1981 e residente a Valmadrera, Sesti vanta una lunga esperienza tra le fila della Calcio Lecco, come lui stesso ricorda: “Ho fatto tutta la trafila giovanile e a 16 anni ho debuttato in prima squadra, nel campionato di C1, contro il Lumezzane, prendendo il posto di Luca Saudati. E’ stato sicuramente il momento più importante della mia carriera calcistica”.

Dopo circa una cinquantina di presenze con la maglia bluceleste, Sesti è passato alla Sestrese (D), quindi Sondrio (Eccellenza), Merate (Eccellenza), Casatese (Promozione) e Dubino (1^ categoria), per iniziare il suo percorso di allenatore con la Juniores nel Vercurago e poi Ac Victoria.

Guardando alla prossima stagione Sesti commenta: “Conosco molto bene la realtà calcistica mandellese, è un polo importante ed ha una storia altrettanto importante. Sono molto contento di iniziare questa avventura, consapevole che ho a fianco uno staff dirigenziale competente. Sto iniziando una grande esperienza sul piano personale e darò il massimo di me stesso. Voglio fare bene, voglio dare il mio contributo per centrare traguardi importanti. Lo chiede la società e lo vuole ovviamente anche il sottoscritto. Forza Mandello”.