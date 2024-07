Calcio. Il 10 agosto al Rigamonti Ceppi si gioca Lecco-Milan Futuro

Si avvicina il primo appuntamento ufficiale per il Lecco di Baldini

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per l’acquisto dei tagliandi

LECCO – La Calcio Lecco si appresta a giocare il primo appuntamento ufficiale della stagione che sarà la gara di Coppa Italia in cui sfiderà il Milan Futuro. La partita si disputerà sabato 10 agosto al Rigamonti-Ceppi alle ore 21:00. Ecco tutte le modalità di acquisto dei biglietti che inizierà giovedì 1° agosto:

Online sul sito di Etes ;

; Presso lo Shamrock Pub in via Giuseppe Parini, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1:00, il sabato e domenica dalle 12:00 all’01:00;

in via Giuseppe Parini, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1:00, il sabato e domenica dalle 12:00 all’01:00; Dalle 15 di lunedì 5 agosto i biglietti saranno disponibili anche allo stadio Rigamonti-Ceppi alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco).

I prezzi sono cambiati rispetto alla passata stagione: Tribuna d’Onore € 30; Tribuna Centrale € 20, ridotto 15; Tribuna Laterale € 10, ridotto 8; Distinti € 8, ridotto 5; Curva Nord e settore ospiti € 5.

I diritti di prevendita sono inclusi nel prezzo. Mentre sono escluse dal prezzo le commissioni del servizio. Le riduzioni sono valide per gii: Over 65 (nati dal 1959 o negli anni precedenti); le donne e i ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 2006). Invece L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 5 anni (nati dal 2019 o anni seguenti) e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti).

Infine, le richieste per accrediti FIGC, osservatori e società sono da inviare alla mail: biglietteria@aclecco.it entro e non oltre giovedì 8 agosto.