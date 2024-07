Calcio Lecco. I blucelesti iniziano la preparazione al Rigamonti-Ceppi

La Calcio Lecco 1912 si raduna oggi per la prima volta per preparare la stagione 24/25

Le tre sedute al Rigamonti-Ceppi saranno a porte aperte ed ingresso libero in tribuna

LECCO – La nuova Calcio Lecco 1912 capeggiata dall’imprenditore bergamasco Aniello Aliberti si raduna per la prima volta sul campo del Rigamonti-Ceppi per il primo allenamento ufficiale. Allo stadio bluceleste, il neo mister Francesco Baldini comincerà la preparazione della squadra verso il primo appuntamento stagionale che sarà il 10 agosto nella Coppa Italia di Serie C contro il Milan Futuro.

Il presidente della Calcio Lecco insieme alla dirigenza e allo staff tecnico ha accolto in sede i 22 tesserati presenti. Di seguito l’elenco:

Matteo Battistini;

Alessandro Bianconi;

Nicolò Buso;

Vedran Celjak;

Giovanni Crociata;

Joaquin Dalmasso;

Marco Frigerio;

Alessandro Galeandro;

Giorgio Galli;

Carlo Ilari;

Corentin Louakima;

Doudou Mangni;

Luca Marrone;

Riccardo Melgrati;

Lorenzo Pinzauti;

Luca Stanga;

Nicolò Tondi;

Mattia Tordini;

Amadou Fall;

Francesco Ceola;

Enrico Nova;

Salvatore Dore.

Mentre, Francesco Ardizzone non si è aggregato momentaneamente alla squadra perché ha un permesso per motivi personali concesso dalla società. Le sedute allo stadio saranno a porte aperte per il pubblico e saranno, inoltre, ad ingresso libero in tribuna. Gli orari sono i seguenti: