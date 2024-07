Calcio. Il nuovo Lecco riparte da Baldini e Minadeo

La Calcio Lecco è pronta ad iniziare la stagione 2024/25 con le nuove figure ai vertici

Direttore sportivo ed allenatore pronti a scegliere la miglior squadra per affrontare la Serie C

LECCO – Come già preannunciato in conferenza stampa dal presidente del Lecco Aniello Aliberti sono, ora, arrivate le ufficialità per le cariche di allenatore e di direttore sportivo. I due, Antonio Minadeo e Francesco Baldini, lavoreranno insieme per costruire la miglior squadra per affrontare il campionato di Serie C 24/25.

Ecco il comunicato ufficiale della società: “La Calcio Lecco 1912 comunica di aver conferito l’incarico di Direttore Sportivo ad Antonio Minadeo e di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Francesco Baldini. Entrambi hanno siglato un contratto che li legherà al club fino al 30 giugno 2026. Da parte di tutta la società un caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro.”

I blucelesti, perciò, vogliono ripartire dimenticando l’era Di Nunno e l’infausta retrocessione cercando di riconquistare al più presto la cadetteria. Per farlo bisogna costruire con un team pronto a tutti i livelli e la nuova proprietà ha tutte le intenzioni di farsi valere nel prossimo campionato di Lega Pro. Le prime mosse dei due neo arrivati saranno quelle di confermare o liberare verso altre strade i calciatori attualmente sotto contratto.