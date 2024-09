Calcio Lecco. La campagna abbonamenti chiude in trionfo: 1951 adesioni totali

Da luglio sono stati sottoscritti 1951 abbonamenti stagionali

Questa sera il Lecco è atteso dal confronto contro il Lumezzane

LECCO – Con grande soddisfazione da parte della società, la Calcio Lecco 1912 comunica i dati ufficiali e finali relativi alla campagna abbonamenti “Il Cielo Sarà Bluceleste“. Questa iniziata a metà luglio ha raccolto in poco più di un mese ben 1951 sottoscrizioni per la stagione 24/25.

La nuova dirigenza targata Aliberti ha sin da subito dimostrato serietà e passione per questi colori investendo sul mercato, migliorando lo stadio comunale Rigamonti-Ceppi e imbastendo un filo diretto coi tifosi come per esempio nella scelta delle magliette per la stagione in corso.

Inoltre, i buoni risultati conseguiti nelle prime due partite di campionato hanno contribuito all’aumento del numero degli appassionati blucelesti che hanno sottoscritto gli abbonamenti per la Serie C 24/25. Il Lecco vorrà quindi continuare a far bene, a partire dal match casalingo delle 18:30 contro il Lumezzane, con il fondamentale supporto che con questi numeri hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia.