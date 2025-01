Calcio Lecco. Martic nuovo acquisto bluceleste, Ilari parte per Ravenna

Per Manuel Martic contratto fino al 30 giugno con opzione per il prolungamento

Dice addio a Lecco il centrocampista Ilari che sceglie Ravenna

LECCO – Archiviata la prima sconfitta del 2025 contro il Trento, la Calcio Lecco torna ad occuparsi del mercato per consegnare a Volpe una rosa, almeno numericamente, pronta ad affrontare le prossime gare di Serie C. Infatti, anche dopo la pausa natalizia le vicissitudini legate agli infortuni non si sono smorzate anzi, domenica al Rigamonti-Ceppi c’erano ben 10 assenti.

Tali esigenze hanno portato il ds Minadeo a pescare nuovi giocatori già atleticamente pronti ad essere buttati nella mischia, come è stato per Polito schierato dal primo minuto nel match col Trento. Il calciatore che rispecchia questo profilo è sicuramente Manuel Martic, centrocampista classe 1995 proveniente dal Legnago.

L’austriaco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione per il prolungamento. Nato a Steyr, Martic ha mosso i primi passi nella squadra della sua città, l’SV Vorwärts Steyr, per poi passare al Skt. Pölten con cui conquista la promozione nella Bundesliga austriaca, in cui colleziona 53 presenze. Dal luglio 2018 gioca nel Rapid Vienna per un anno e mezzo, per poi trasferirsi in Croazia, all’Inter Zapresic.

Nell’estate 2020 passa al Mezőkövesd, in Ungheria, poi dopo una parentesi all’HJK Helsinki (con cui gioca anche un turno preliminare di Champions League, segnando) sbarca al Legnago Salus nell’estate 2023. Il suo bilancio in Italia, tra Serie C, Coppa Italia Serie C e playoff, è di 45 presenze e 8 reti. Al Lecco indosserà la maglia numero 37.

Per un centrocampista che arriva però c’è ne uno che va: Carlo Ilari saluta la squadra bluceleste e si trasferisce al Ravenna FC. Il centrocampista è stato ceduto a titolo temporaneo alla società ma il giocatore non tornerà a Lecco a giugno. Infatti, è stato usato una sorta di prestito ponte per permettergli di giocare subito senza aspettare i 30 giorni canonici per chi scende nei dilettanti.

Lo stipendio è già a carico del Ravenna e a giugno firmerà con loro, per questo quindi si è andati su questa formula temporanea. Ilari era arrivato in bluceleste nell’estate 2022 dal Cesena, è stato parte del gruppo che ha conquistato la storica promozione vincendo la finale playoff contro il Foggia: in quell’anno ha contribuito alla causa con 6 gol e 2 assist.

Dopo un anno in prestito al Lumezzane, è rientrato alla base in estate: in questa stagione ha giocato 20 partite, realizzando anche 2 gol. Il classe 1991 conclude la sua esperienza lecchese con 49 presenze e 8 reti. La società ringrazia il centrocampista per: “La grande dedizione e l’attaccamento ai colori blucelesti dimostrati in questi anni”.