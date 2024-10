Calcio Lecco. Presentata la terza maglia: granata con inserti celesti

La terza maglia debutterà già domani nel match contro il Renate

Forte il richiamo alla città con il Campanile di San Nicolò e il Resegone

LECCO – È stata presentata oggi la terza maglia della Calcio Lecco per la stagione 24/25 che esordirà già venerdì sera contro il Renate. Il third kit dalle tinte granata con inserti celesti, scelta insieme ai tifosi, completa la collezione denominata “Blu come il lago, celeste come il cielo” con un forte richiamo a due delle più importanti bellezze del territorio cittadino.

Infatti sul fronte, in basso, sotto lo sponsor Pirovano, spicca il campanile di San Nicolò dell’omonima basilica da cui prende il nome, il famoso ‘matitone’ che con i suoi 96 metri è tra i dieci campanili più alti d’Italia. Sul retro della maglia, sotto il back sponsor Galperti, troviamo invece il profilo del Resegone che sovrasta il lago.

Il logo del club sul cuore, come da diversi anni a questa parte, è composto dal dettaglio dell’Aquila con il pallone tra gli artigli. Sulla manica, invece, campeggiano lo sponsor tecnico Legea in bianco e IMD XRay Companies. Completano il kit i pantaloncini color granata e i calzettoni granata, accompagnati dalle personalizzazioni di nome giocatore e numeri celesti e lo sponsor Fiocchi in bianco.

Come già per home e away, nomi e numeri sono realizzati utilizzando il font Lexend: si tratta di un font inclusivo che aiuta a leggere più velocemente. Secondo gli studi, infatti, si è scoperto che quasi il 70% della popolazione ha qualche difficoltà con la lettura, anche senza dislessia. Il font Lexend è stato studiato appositamente nel 2018 da un team americano.