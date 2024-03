Ballo. Giada Canino e la squadra paralimpica brillano agli Special Olympics

8 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo per i sette atleti impegnati a Borgo San Dalmazzo

“Tutti hanno dato il massimo. Ora dovremo attendere la convocazione per i Giochi Mondiali 2025”

CALOLZIOCORTE – Meglio di così non poteva proprio andare per la squadra paralimpica della scuola di ballo Rosy Dance di cui fa parte anche la ballerina calolziese Giada Canino. Sette atleti guidati dalla maestra Marianna Cadei, la scorsa settimana, sono stati impegnati ai Giochi nazionali invernali degli Special Olympics, appuntamento molto importante poiché le gara servivano anche come selezione per i Giochi mondiali invernali che, per la prima volta, saranno organizzati in Italia dall’8 al 16 marzo 2025.

Giada, Andrea, Maria, Nadia, Stefano, Giuseppe e Michele hanno conquistato 8 medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo, un bottino ricchissimo quello conquistato dalla squadra sulle piste da ballo di Borgo San Dalmazzo: “Sono stati tutti bravissimi, è stata una grande soddisfazione per tutti – ha detto Elio Canino -. I ragazzi hanno dato il massimo e i risultati lo dimostrano. Erano davvero molto preparati e, giorno dopo giorno, continuano a crescere”.

E’ stata anche una bella esperienza, basti pensare che i concorrenti erano circa il doppio rispetto all’edizione dell’anno passato: “Ora possiamo solo incrociare le dita in vista della possibile qualificazione ai Giochi mondiali del prossimo anno. La squadra ha fatto del suo meglio, ora bisognerà attendere la convocazione da Roma che arriverà nei prossimi mesi”.

“Un ringraziamento ad Autotorino perché, grazie al pulmino che ci ha offerto, tutti gli spostamenti sono stati molto più agevoli, senza quel mezzo avremmo avuto parecchie difficoltà – ha concluso Elio -. Un ringraziamento alla maestra Marianna Cadei per l’impegno inesauribile che dedica ai nostri ragazzi e un grazie a tutto lo staff della Rosy Dance”.