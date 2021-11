Basket C Silver. Calolzio corsara, Mandello inciampa in casa

L’Enginux sprinta nel finale ed espugna Desio

Un’imprecisa Mandello cade in casa contro la Pol. Varedo

DESIO – L’Enginux Calolziocorte espugna il campo di una combattiva Aurora Desio, in cerca di riscatto dopo la scoppola presa settimana scorsa contro l’ABC Cantù. I calolziesi vincono col punteggio di 66-71.

Desio prova la partenza a fionda (9-1), ma è solo un fuoco di paglia. Calolzio rimonta e la partita avanza in assoluto equilibrio, con le due squadre che arrivano all’inizio dell’ultima frazione in perfetta parità (51-51).

A sbloccare il match, a tre minuti dalla fine, è la difesa di Calolzio, che chiude il portone e impedisce ai desiani di restare a contatto. Un paio di canestri di Xavier Brown – 11 punti in serata – indirizzano il match verso i lecchesi, che possono festeggiare una vittoria col punteggio di 66-71. 20 punti per Martino Rusconi.

“Nel primo quarto abbiamo fatto l’errore di giocare al loro ritmo, ma poi ci siamo ripresi. É stata una vittoria importante, faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi” dichiara coach Mazzoleni.

AURORA DESIO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 66-71

PARZIALI: 19-18; 35-33; 51-51

CALOLZIOCORTE: Rusconi 20, Meroni 13, Farinatti 12, Xavier 11, Pirovano N. 7, Fontana 4, Pirovano M. 3, Longhi 1, Galli M. n.e, Galli R. n.e, All. Mazzoleni

MANDELLO – Inattesa sconfitta casalinga per la Tecnoadda Mandello che perde di sette punti (54-61) contro la Pol. Varedo.

Dopo un primo tempo in equilibrio, nel terzo periodo è Varedo a spaccare in due la partita con un parziale di 10-22.

Nel quarto parziale Mandello resta in scia ma non dà mai l’impressione di poter ribaltare il match, anche a causa di una prova offensiva largamente deficitaria, con un misero 5/28 da oltre l’arco.

La Tecnoadda perde 54-61, ma salva la differenza canestri, avendo vinto la gara d’andata di dieci punti. Doppia cifra per Giacomo Marrazzo (16) e Andrea Ratti (12).

“Una partita in cui non siamo mai scesi in campo, soprattutto nel terzo periodo – dichiara coach Federico Tocalli – Avevo chiesto di alzare il ritmo, invece ci siamo adeguati al loro. Una brutta partita, offensivamente piatti e con poco movimento di palla”.

TECNOADDA MANDELLO – POL. VAREDO 54-61

PARZIALI: 15-17; 30-29; 40-51;

MANDELLO DEL LARIO: Marrazzo 16, Ratti 12, Crippa M. 7, De Gregorio 6, Papa Niang 6, Balatti 5, Motta 3, Allevi 2, Lafranconi, Paduano, Crippa G. n.e, Lafranconi L. n.e, Melzi n.e. All. Tocalli